Horóscopo de Leo de hoy: domingo 10 de agosto de 2025

Viento a favor

En la astrología, Leo está regido por el Sol, el planeta de la vitalidad y la autoexpresión. Su elemento es el fuego, que simboliza la pasión, el liderazgo y la creatividad.

Hoy, Leo, vas a sentir un fuerte impulso para tomar decisiones clave que definirán tu futuro inmediato. La sensación de seguridad será predominante.

Salud

A pesar de lo ocupada que sea la jornada, encuentra momentos para disfrutar de pequeños placeres personales. Cuida tu salud física con una dieta equilibrada y algo de ejercicio.

Dinero

Está el viento a tu favor para inversiones moderadas. Permítete experimentar nuevas estrategias financieras, pero asegúrate de no actuar impulsivamente.

Amor

Se avecina un encuentro especial que podría reavivar la química con esa persona especial. Abre tu corazón y permite que el romance fluya libremente.

¿Cómo son las personas del signo Leo?

Carismáticos: Las personas de Leo suelen ser muy carismáticas y extrovertidas. Su presencia es a menudo magnética y tienden a atraer la atención y admiración de los demás.

Líderes Naturales: Leo tiene una inclinación natural hacia el liderazgo. Son capaces de tomar la iniciativa y guiar a otros con confianza y determinación.

Creativos y Expresivos: Son altamente creativos y disfrutan de expresar su individualidad. Les gusta destacar y mostrar su talento en diversas áreas, como el arte, el entretenimiento o la moda.

Generosos y Leales: Son muy generosos con sus amigos y seres queridos. La lealtad y el compromiso son fundamentales para ellos, y están dispuestos a apoyar a quienes les importan en todo momento.

Seguros: Leo tiende a tener una gran confianza en sí mismo y una fuerte ambición. Se sienten motivados a alcanzar sus metas y a sobresalir en lo que hacen.