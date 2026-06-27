Por qué en Buenos Aires la fainá se come con pizza: la historia detrás de un ritual porteño

El origen de la fainá porteña Foto: Instagram @pizzeriaelfortin

Hay comidas que no necesitan presentación porque forman parte del paisaje emocional de una ciudad. En Buenos Aires, una de ellas es la fainá, esa porción dorada, suave por dentro y apenas crocante por fuera que aparece al lado de la pizza como si hubiera estado ahí desde siempre. Sin embargo, detrás de este clásico porteño hay una historia de inmigración, adaptación y costumbre popular que empezó mucho antes de que la pizza a caballo se volviera un ritual de mostrador.

La fainá llegó al Río de la Plata de la mano de los inmigrantes italianos, especialmente genoveses, que trajeron consigo recetas sencillas, económicas y cargadas de identidad. Su antecedente directo es la farinata, una preparación típica de Liguria hecha con harina de garbanzos, agua, aceite, sal y pimienta. En Italia se come sola, recién salida del horno, como una comida simple y contundente. En Buenos Aires, en cambio, encontró un destino inesperado: convertirse en la compañera inseparable de la pizza.

De Génova a La Boca: el viaje de una receta popular

La historia de la fainá porteña está ligada al crecimiento de barrios como La Boca, donde la inmigración italiana dejó una marca profunda en la cultura, el lenguaje, la música y, por supuesto, la comida. A fines del siglo XIX, miles de familias llegaban al puerto con oficios, sueños y una memoria culinaria que pronto empezó a mezclarse con los hábitos locales. Entre esas recetas estaba la farinata genovesa, que en Buenos Aires adoptó definitivamente el nombre de fainá.

Uno de los datos más repetidos por las reconstrucciones históricas ubica a las primeras fainás porteñas en un horno construido en 1882 por Nicola Vaccarezza, en La Boca. Ese registro ayuda a entender por qué la fainá no fue un simple acompañamiento importado, sino una receta que creció al ritmo de los hornos barriales y de la comida popular urbana.

Por qué en Buenos Aires la fainá se come con pizza Foto: Instagram @pizzeriaelfortin

A diferencia de la versión ligur, que suele ser más fina, la fainá porteña fue ganando cuerpo. En una ciudad donde muchas comidas se vendían al paso, la preparación necesitaba resistir el traslado, el corte y el consumo rápido. Así, la receta se adaptó a Buenos Aires: más firme, más alta y perfecta para sostenerse sobre una porción de muzzarella caliente.

Por qué la fainá se come con pizza en Buenos Aires

La gran curiosidad es que la costumbre de comer fainá con pizza no nació en Italia, sino en Argentina. En Génova, la farinata tiene su propio lugar en la mesa y no suele servirse como compañera de la pizza. En Buenos Aires, en cambio, ambas preparaciones se encontraron en pizzerías, mostradores y ventas ambulantes hasta formar una dupla imposible de separar.

Así nació una de las escenas más porteñas: pedir una porción de muzzarella y otra de fainá para armar la famosa “pizza a caballo”, es decir, colocar la fainá encima de la pizza. La mezcla tiene algo de equilibrio perfecto: el queso aporta intensidad y cremosidad; la masa de pizza, sostén y sabor; la fainá, una textura distinta y ese gusto profundo del garbanzo que corta la grasa y completa el bocado.

Con el tiempo, la fórmula se volvió parte de un tridente legendario: moscato, pizza y fainá. Más que una combinación gastronómica, se transformó en una postal cultural de Buenos Aires, repetida en bodegones, pizzerías de barrio y locales históricos de la avenida Corrientes.

Un clásico humilde que se convirtió en identidad porteña

La fuerza de la fainá está en su simpleza. No necesita ingredientes sofisticados ni técnicas complejas para ser memorable. Su encanto aparece en la mezcla de harina de garbanzos, agua, aceite y condimentos, pero también en el modo en que cada pizzería la interpreta: más finita o más alta, más tostada o más blanda, con pimienta abundante o apenas perfumada.

De Génova a la pizzería porteña Foto: Instagram @pizzeriaelfortin

Durante décadas, fue vista como el acompañamiento natural de la pizza. Sin embargo, en los últimos años empezó a ganar protagonismo propio. Algunas pizzerías y restaurantes la sirven con toppings, cebolla, queso, morrones o versiones renovadas, mientras que los locales más tradicionales siguen defendiendo la receta clásica, la que se corta en triángulos y llega a la mesa sin necesidad de explicación.

Lo interesante es que, aunque cambien las modas, la fainá conserva algo esencial: su vínculo con la memoria. Para muchos porteños, no es solo comida. Es infancia, salida familiar, almuerzo rápido, noche de teatro, charla de bar o parada obligada antes de volver a casa.

La fainá, una receta extranjera que Buenos Aires hizo propia

Buenos Aires tiene una habilidad particular: tomar tradiciones llegadas de otras tierras y convertirlas en algo propio. Pasó con la pizza, con la pasta, con el café de bar y también con la fainá. Lo que nació como una torta salada genovesa terminó transformándose en un símbolo local, tan porteño como la muzzarella al molde o la fugazzeta rebosante.

Por eso, cada vez que una porción de fainá llega a la mesa, también aparece un fragmento de historia. Está la Génova marinera, la inmigración italiana, los hornos de La Boca, las pizzerías de barrio y la costumbre argentina de mezclar, adaptar y reinventar.

La fainá no es apenas la compañera de la pizza. Es una prueba de que las recetas viajan, cambian y encuentran nuevas patrias. Y en Buenos Aires encontró la suya: entre moldes calientes, mostradores gastados, vasos de moscato y esa certeza popular de que una buena porción de pizza siempre puede ser todavía mejor con fainá encima.