San Vicente presentó Distrito Laguna: el plan que busca convertir a la ciudad en un nuevo polo ambiental, turístico y productivo de la Provincia

San Vicente presentó Distrito Laguna Foto: san vicente

El intendente Nicolás Mantegazza lanzó oficialmente el proyecto estratégico que proyecta el crecimiento de la ciudad para los próximos 30 años. Recuperación ambiental, planificación urbana, turismo, inversiones, empleo y desarrollo sostenible forman parte de una iniciativa inédita para la región.

Con una visión de largo plazo y el objetivo de convertir a la Laguna de San Vicente en el principal motor de desarrollo ambiental, turístico, urbano y económico del distrito, el intendente Nicolás Mantegazza presentó oficialmente “Distrito Laguna San Vicente”, un plan maestro que abarca 561 hectáreas y propone una transformación integral de uno de los espacios naturales más importantes del Área Metropolitana de Buenos Aires.

San Vicente presentó Distrito Laguna Foto: san vicente

La iniciativa representa uno de los proyectos de planificación territorial más ambiciosos impulsados por un municipio bonaerense en los últimos años y plantea una hoja de ruta para las próximas décadas, integrando recuperación ambiental, infraestructura pública, inversiones privadas, preservación del patrimonio natural y nuevas oportunidades para vecinos, emprendedores y empresas.

San Vicente presentó Distrito Laguna

“Este no es un proyecto para una gestión. Es un proyecto para los próximos 30 años y para las próximas generaciones”, expresó Mantegazza durante la presentación, al definir el alcance estratégico de una iniciativa que busca recuperar la histórica relación entre la ciudad y su laguna.

El proyecto nace luego de más de tres años de trabajo interdisciplinario entre equipos técnicos municipales, organismos provinciales, universidades nacionales, investigadores, instituciones científicas, organizaciones sociales y representantes del sector privado.

Una nueva centralidad para San Vicente

Distrito Laguna propone reorganizar el crecimiento urbano alrededor del principal patrimonio natural del distrito, consolidando un nuevo espacio de encuentro para la comunidad y generando un modelo de desarrollo basado en la sustentabilidad.

La planificación comprende cuatro grandes áreas estratégicas.

La zona norte estará orientada a la conservación ambiental y la protección de los ecosistemas.

San Vicente presentó Distrito Laguna Foto: san vicente

La zona este preservará el patrimonio histórico y cultural vinculado al origen de San Vicente.

La zona oeste potenciará el desarrollo asociado al parque aéreo y la conectividad regional.

Mientras que la zona sur concentrará el principal polo de transformación, incorporando nuevos espacios públicos, infraestructura, propuestas gastronómicas, servicios, actividades recreativas, emprendimientos turísticos, inversiones privadas y nuevos desarrollos urbanos.

El objetivo es que la laguna deje de ser un espacio aislado para convertirse en el corazón de una nueva etapa de crecimiento de San Vicente.

Recuperación ambiental sin precedentes

Uno de los ejes centrales del proyecto es la recuperación integral del sistema ambiental de la laguna.

En ese marco, el Municipio ya puso en marcha el plan de forestación más importante de su historia, con más de 5.000 árboles plantados en distintos espacios públicos, además de la recuperación de la Costanera Sur y la incorporación de nueva maquinaria destinada específicamente al mantenimiento y saneamiento del espejo de agua.

San Vicente presentó Distrito Laguna Foto: san vicente

Entre las acciones más relevantes se encuentra el inicio de una intervención histórica sobre la laguna que permitirá recuperar aproximadamente 28 hectáreas del espejo de agua mediante la remoción de vegetación acuática invasiva, mejorando su capacidad hidráulica e incrementando cerca de un 50 % su capacidad de almacenamiento.

A ello se suma un hecho institucional de enorme relevancia: tras un trabajo conjunto con organismos provinciales como la Autoridad del Agua y el Ministerio de Ambiente, San Vicente logró incorporar cerca de 300 nuevas hectáreas al sistema protegido.

San Vicente presentó Distrito Laguna Foto: san vicente

De esta manera, el Distrito Laguna alcanza una superficie total de 561 hectáreas, convirtiéndose en el mayor sistema integrado de reserva natural y espejo de agua dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Desarrollo económico, empleo e inversiones

Uno de los pilares del proyecto consiste en generar un nuevo modelo de desarrollo económico basado en el turismo de naturaleza, la inversión privada y el crecimiento de los servicios.

El plan contempla la creación de nuevos espacios gastronómicos, emprendimientos hoteleros, actividades deportivas, recreativas y comerciales, además de generar condiciones para el desarrollo de inversiones vinculadas al turismo y la economía local.

Según estiman desde el Municipio, el Distrito Laguna permitirá impulsar la generación de empleo directo e indirecto, fortalecer proveedores locales, ampliar la oferta comercial y consolidar un circuito económico activo durante todo el año.

San Vicente presentó Distrito Laguna Foto: san vicente

En ese sentido, el intendente anunció además el envío al Concejo Deliberante de una ordenanza que creará un Programa Municipal de Promoción de Inversiones Público-Privadas.

La iniciativa establecerá herramientas específicas para incentivar inversiones estratégicas mediante regímenes de promoción, beneficios, nuevos usos urbanos y mecanismos de articulación entre el Estado y el sector privado.

“Vamos a ponerle impulso. Hay un plan estratégico. Vamos a convocar a toda la ciudad y a todos los sectores para construirlo juntos”, afirmó Mantegazza.

Un nuevo destino turístico para la Provincia

Distrito Laguna también busca posicionar a San Vicente como uno de los principales destinos turísticos de cercanía de la provincia de Buenos Aires.

La propuesta integrará la Laguna de San Vicente, la Reserva Natural, el Museo Histórico 17 de Octubre y nuevos circuitos vinculados al turismo ambiental, deportivo, gastronómico, educativo y de eventos.

El objetivo es aumentar la permanencia de visitantes, diversificar la oferta turística y consolidar un nuevo polo recreativo para millones de habitantes del Área Metropolitana.

Ciencia, universidad y desarrollo sostenible

El proyecto fue diseñado bajo los lineamientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por Naciones Unidas y cuenta con la participación de universidades nacionales, investigadores y organismos científicos.

Durante la presentación se destacó el trabajo conjunto desarrollado con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, investigadores especializados, instituciones académicas y organismos técnicos provinciales para garantizar un crecimiento compatible con la preservación del patrimonio ambiental.

La iniciativa también prevé programas permanentes de educación ambiental, investigación científica, restauración ecológica, fortalecimiento de la Reserva Natural y desarrollo de tecnologías para el manejo sustentable del ecosistema.

Un proyecto para las próximas generaciones

Al cerrar el acto, Mantegazza definió a Distrito Laguna como el punto de partida de una nueva etapa para San Vicente.

“Hoy comienza una nueva historia para ser una potencia en la provincia de Buenos Aires, cuidando lo más valioso que tenemos, que es el agua y el ambiente, pero generando oportunidades para todos”, expresó.

Y concluyó con una definición que sintetiza el espíritu del proyecto:

“Lo que para quien nos visite será un paseo junto al agua, para los vecinos de San Vicente será trabajo, inversión, servicios, oportunidades y la recuperación de un espacio público que durante años estuvo esperando ser protagonista.”

Con una mirada proyectada hacia las próximas décadas, Distrito Laguna busca convertir un patrimonio natural histórico en un nuevo motor de crecimiento, integrando planificación pública, desarrollo privado, preservación ambiental y participación comunitaria en una misma estrategia de ciudad.