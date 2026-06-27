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Guía de salarios: cuánto cobran por su trabajo un electricista, un plomero y un albañil en junio 2026

Cuáles son las referencias vigentes para presupuestar trabajos de construcción, electricidad y plomería.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Cuanto cobra un plomero y un electricista
Cuanto cobra un plomero y un electricista Foto: Freepik
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Los trabajos de mantenimiento del hogar son muy importantes para una obra y sus valores, deben actualizarse con frecuencia. Por eso, es importante saber cuáles son los diferentes esquemas de remuneración para los albañiles, electricistas y plomeros.

Mientras los trabajadores de la construcción cuentan con escalas salariales establecidas por convenios colectivos, los servicios técnicos se rigen principalmente por los precios de mercado, la complejidad del trabajo y la demanda.

Cuanto cobra un plomero y un electricista Foto: Freepik

Con este escenario, quienes necesitan realizar reparaciones, remodelaciones o instalaciones deben tener en cuenta que los presupuestos pueden variar considerablemente según el tipo de tarea, la ubicación geográfica y los materiales necesarios para llevar adelante cada trabajo.

Cuánto gana un albañil por su trabajo en junio 2026

Los salarios de los trabajadores de la construcción están regulados por el Convenio Colectivo de Trabajo N.º 76/75 y son definidos mediante acuerdos entre la UOCRA, las cámaras empresarias y las entidades representativas del sector.

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El último acuerdo salarial fue firmado a fines de marzo y tuvo vigencia hasta el 31 de mayo de 2026. Mientras se aguarda una nueva negociación paritaria, las escalas correspondientes a mayo continúan siendo la referencia para el inicio de junio.

En la Zona A, que comprende la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán, las remuneraciones por hora son las siguientes:

  • Oficial especializado: $6.119.
  • Oficial: $5.235.
  • Medio oficial: $4.837.
  • Ayudante: $4.452.

Por su parte, el salario mensual del sereno asciende a $808.877.

A estos valores se suman asignaciones no remunerativas. En la Zona A, los oficiales especializados reciben un adicional de $125.400, mientras que ayudantes y serenos perciben $98.500.

Las escalas aumentan en las regiones patagónicas. En la Zona B, que incluye provincias como Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa, un oficial especializado cobra $6.792 por hora.

En tanto, en la Zona C, correspondiente a Santa Cruz, esa misma categoría alcanza los $9.394 por hora. La remuneración más alta del país se registra en la Zona C Austral, integrada por Tierra del Fuego. Allí, un oficial especializado percibe $12.238 por hora y el salario mensual del sereno supera los $1,6 millones.

Además, el acuerdo vigente contempla el pago de sumas extraordinarias distribuidas en dos cuotas durante cada quincena y prevé una instancia de revisión para definir los próximos incrementos salariales.

Cuanto cobra un plomero y un electricista Foto: Freepik

Qué precios manejan electricistas y plomeros en junio 2026

A diferencia de los trabajadores de la construcción, electricistas y plomeros no cuentan con una escala salarial única. Sus honorarios dependen del tipo de servicio, la experiencia del profesional, la urgencia del trabajo y los valores de referencia que maneja el mercado. Por otro lado, es importante considerar que los presupuestos suelen incluir únicamente la mano de obra y que, en muchos casos, los materiales se cotizan por separado.

De acuerdo con relevamientos de plataformas especializadas, estos son algunos de los precios orientativos para junio de 2026:

Electricidad

  • Búsqueda y reparación de cortocircuitos: entre $57.900 y $91.800.
  • Instalación de una boca eléctrica completa: entre $28.000 y $47.000.
  • Visita técnica para diagnóstico: entre $25.000 y $46.000.
  • Instalación eléctrica para aire acondicionado: entre $43.000 y $75.500.
  • Colocación de termotanque eléctrico: entre $53.000 y $135.000.
Cuanto cobra un plomero y un electricista Foto: Freepik

Plomería

  • Visita de diagnóstico: entre $19.000 y $84.000, según la complejidad.
  • Cambio de sifón bajo mesada: entre $20.000 y $30.000.
  • Reemplazo de griferías: entre $30.000 y $50.000.
  • Instalación de inodoro: entre $27.000 y $50.000.
  • Destapaciones: desde $30.000 hasta $52.000, aunque los trabajos de urgencia pueden superar los $90.000.
  • Instalación de bombas presurizadoras: entre $54.000 y $109.000.

Como sucede en la mayoría de los oficios, el precio final dependerá de factores como la complejidad de la tarea, el tiempo de ejecución, la ubicación del trabajo y los materiales que sean necesarios. Por este motivo, es recomendable contar con al menos dos presupuestos antes de contratar el servicio, para poder comparar los costos, los tiempos y las condiciones de trabajo.

SalariosTrabajoCasaConstrucción
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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