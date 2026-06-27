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Javier Milei recibe a Manuel Adorni para definir su futuro con Diego Santilli como posible reemplazo

El presidente recibe en la Quinta de Olivos al jefe de Gabinete en medio de los rumores sobre su salida. El nombre del Ministrio de Interior aparece con fuerza para reemplazarlo.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Javier Milei y Manuel Adorni. Foto: REUTERS/Yara Nardi.
Javier Milei y Manuel Adorni. Foto: REUTERS/Yara Nardi.
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Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reúnen en la Quinta de Olivos en un encuentro decisivo que define la continuidad del ministro coordinador, jaqueado por fuertes presiones internas que apuntan a sellar su desplazamiento definitivo.

La cumbre en la residencia oficial, que se inició poco antes de las 9 tras el arribo del jefe de Estado de su gira por España, aparece como la instancia definitiva para resolver el conflicto político que paraliza la gestión gubernamental.

Quinta de Olivos.
Quinta de Olivos. Foto: NA

Mientras en la generalidad de la Casa Rosada aseguran que el funcionario asiste a la cita con la determinación de presentar la renuncia, en su entorno inmediato conservan la expectativa de que pueda sobrevivir el fin de semana en el cargo, bajo la premisa de que “depende de Milei y de una charla con él”.

El escenario de recambio ministerial ya está estructurado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo, quienes trabajan contrarreloj en un nuevo organigrama institucional que contempla la salida inmediata de Adorni.

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Javier Milei junto a su hermana Karina, Manuel Adorni y Diego Santili. Foto: NA (Damián Dopacio)

La propuesta que la presidenta de La Libertad Avanza le presenta al jefe de Estado incluye el desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete y la designación de Ignacio Devitt en el área de Interior, bajo un esquema que busca reformar la estructura ministerial para que la cartera política quede absorbida como una vicejefatura del ministro coordinador.

La alternativa de Santilli cobra fuerza en las últimas horas debido a su perfil de equilibrio entre las distintas terminales de Balcarce 50 y su capacidad para destrabar la interlocución operativa con los gobernadores, los bloques aliados y el Congreso de la Nación.

Diego Santilli.
Diego Santilli. Foto: NA

En el plano legislativo, se postergó el tratamiento de reformas clave como la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pliegos judiciales y ascensos diplomáticos por una situación vinculada al actual jefe de Gabinete que molestó en el Ejecutivo.

Javier MileiManuel AdorniJefe de Gabinete
Matias Greisert
Matias Greisert

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