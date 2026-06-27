Aguinaldo de junio 2026: hasta qué fecha tienen tiempo de pagarlo

Salario Mínimo, Vital y Móvil; SMVM; dinero; salario; sueldo. Foto: NA.

El aguinaldo de junio 2026 es uno de los pagos más esperados por trabajadores registrados, jubilados y pensionados en la Argentina. Se trata de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario, conocido como SAC, un ingreso adicional que se abona dos veces al año: una parte en junio y otra en diciembre.

Según la Ley 27.073, el Sueldo Anual Complementario debe pagarse en dos cuotas: la primera con vencimiento el 30 de junio y la segunda con vencimiento el 18 de diciembre de cada año.

En 2026, la primera cuota del aguinaldo tiene como fecha límite legal el martes 30 de junio. Sin embargo, los empleadores cuentan con un margen de hasta cuatro días hábiles adicionales para realizar el pago. Por ese motivo, en algunos casos el depósito puede acreditarse hasta el lunes 6 de julio de 2026, sin que necesariamente se considere fuera de término.

Hasta cuándo tienen tiempo los empleadores para depositarlo

Aunque la fecha principal es el 30 de junio, la normativa laboral contempla un margen adicional para la acreditación del pago. En la práctica, esto significa que algunos trabajadores pueden ver reflejado el aguinaldo en su cuenta sueldo durante los primeros días hábiles de julio.

Este plazo resulta clave para quienes esperan el depósito para pagar deudas, afrontar gastos de mitad de año o reforzar sus ingresos mensuales. Por eso, se recomienda revisar tanto el recibo de sueldo como los movimientos bancarios durante esos días.

Aguinaldo Foto: Adobe Stock

En caso de que el pago no se realice dentro del plazo correspondiente, el trabajador puede consultar con el área de Recursos Humanos, con su sindicato o con un profesional especializado en derecho laboral.

Cómo se calcula el aguinaldo de junio

El Sueldo Anual Complementario se calcula tomando como base el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro del semestre. Para la cuota de junio, el período que se toma como referencia va de enero a junio.

Esto significa que no se promedian todos los salarios del semestre. En cambio, se identifica cuál fue el mes en el que el trabajador cobró la remuneración más alta y, sobre ese monto, se calcula la mitad.

Por ejemplo, si una persona tuvo como mejor salario bruto del semestre un monto de $1.200.000, el aguinaldo bruto correspondiente será de $600.000.

Qué conceptos se tienen en cuenta para calcular el SAC

Para calcular el aguinaldo deben incluirse los conceptos remunerativos que forman parte del salario. Entre ellos pueden aparecer:

Sueldo básico

Horas extras

Comisiones

Premios habituales

Adicionales por convenio

Otros conceptos remunerativos

En cambio, quedan excluidos los conceptos no remunerativos, como ciertos reintegros, beneficios sociales o elementos entregados para cumplir tareas laborales, según corresponda a cada caso.

Aguinaldo, dinero, billete, plata, sueldo. Foto NA

Por eso, para saber si el monto fue liquidado correctamente, conviene revisar el recibo de sueldo y detectar cuál fue la mayor remuneración bruta del semestre.

Qué pasa si trabajé menos de seis meses

Cuando una persona no trabajó durante todo el semestre, el aguinaldo se paga de manera proporcional al tiempo trabajado. Esto puede ocurrir si el empleado ingresó después de enero, si finalizó la relación laboral antes de junio o si tuvo períodos sin remuneración.

En esos casos, se aplica una fórmula proporcional:

Mejor salario del semestre / 12 x cantidad de meses trabajados

Por ejemplo, si una persona trabajó cuatro meses y su mejor salario fue de $900.000, el cálculo será:

$900.000 / 12 x 4 = $300.000

Ese sería el monto bruto aproximado del aguinaldo proporcional.

Cuándo cobra el aguinaldo el personal de casas particulares

El personal de casas particulares tiene una regla específica para la fecha de cobro. En este régimen, la primera cuota del aguinaldo debe abonarse en la última jornada laboral del mes de junio, mientras que la segunda se paga en la última jornada laboral de diciembre. [argentina.gob.ar]

Cada medio aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida dentro del semestre correspondiente. Si la trabajadora o el trabajador no prestó tareas durante todo el período, también corresponde liquidar el monto de forma proporcional.

Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2026

El aguinaldo se divide en dos pagos durante el año. La primera cuota se cobra en junio y la segunda en diciembre.

Para la segunda cuota, la Ley 27.073 establece como fecha límite el 18 de diciembre. En 2026, esa fecha caerá viernes. Además, al igual que ocurre con la cuota de junio, puede aplicarse una extensión de hasta cuatro días hábiles adicionales.

En el caso del aguinaldo de diciembre, el empleador puede estimar el salario correspondiente a ese mes. Si luego el monto efectivamente devengado es diferente, debe realizar el ajuste correspondiente junto con el salario de diciembre.

Quiénes cobran el aguinaldo en Argentina

El aguinaldo corresponde a quienes se encuentran bajo una relación laboral registrada. Lo cobran:

Trabajadores registrados del sector privado

Empleados públicos

Jubilados

Pensionados

Personal de casas particulares

También lo perciben los beneficiarios previsionales, ya que el SAC alcanza a jubilados y pensionados dentro del esquema de pagos correspondiente.

¿Los monotributistas cobran aguinaldo?

Una de las dudas más frecuentes es si los monotributistas cobran aguinaldo. La respuesta es no.

Los monotributistas y autónomos no perciben el Sueldo Anual Complementario porque no se encuentran bajo una relación de dependencia. Tampoco lo cobran los trabajadores informales, ya que el SAC está vinculado al empleo registrado.

En otras palabras, el aguinaldo es un derecho laboral para quienes tienen un vínculo formal como empleados, pero no aplica para quienes facturan de manera independiente.

Cómo saber si me pagaron bien el aguinaldo

Para verificar si el aguinaldo fue liquidado correctamente, el trabajador puede revisar sus recibos de sueldo desde enero hasta junio y detectar cuál fue el mes con la mayor remuneración bruta.

Una vez identificado ese monto, debe calcular el 50%. Ese resultado será la base del aguinaldo bruto, salvo que corresponda una liquidación proporcional por haber trabajado menos de seis meses.

También es importante tener en cuenta que sobre el aguinaldo pueden aplicarse descuentos, según la situación laboral y previsional de cada persona. Por eso, el monto neto depositado puede ser inferior al cálculo bruto inicial.