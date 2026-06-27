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Alberto Núñez Feijóo volvió a apuntar contra Pedro Sánchez y espera que Cataluña sea “la llave” para sacarlo del Gobierno español

El líder del PP acusó de “caudillismo” al referente del PSEO por seguir gobernando “contra el Congreso”. Además, lo criticó por “reirse” del pedido de moción de censura aprobado en el Congreso.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Alberto Núñez Feijóo en Cataluña.
Alberto Núñez Feijóo en Cataluña. Foto: EFE
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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “caudillismo” por seguir gobernando “contra el Congreso” y se expresó esperanzado con que Cataluña sea “la llave” para desalojarlo de la Moncloa en las próximas elecciones.

En la clausura del XVI Congreso del PP de Cataluña, en el que Alejandro Fernández ha sido reelegido como presidente de los populares catalanes, Feijóo ha recordado que el pleno del Congreso de los Diputados aprobó, con el apoyo de Junts y Vox, una moción del PP en la que se insta a Sánchez a someterse a una moción de censura y a asumir con su dimisión las responsabilidades por las investigaciones judiciales que afectan a su partido y a su entorno familia.

Alberto Núñez Feijoo, en la asunción de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español. Foto: Reuters
Alberto Núñez Feijóo. Foto: EFE

Feijóo ha reprochado a Sánchez que su respuesta a esa moción haya sido “reírse” y “seguir gobernando contra la voluntad expresa de la cámara”, porque eso demuestra, a su juicio, que “le resbala lo que digan los representantes del pueblo”.

Feijóo ha señalado que en Catalunya hay “miles y miles” de ciudadanos de centro derecha y derecha que se sienten “huérfanos” de un proyecto político que haga de este territorio “la casa común de todos”.

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Pedro Sánchez, presidente de España. Foto: EFE

“Trabajaremos por convicción y por compromiso, ni por chantaje ni por colisión”, expresó.

Revés en el Congreso

El Congreso de los Diputados de España aprobó, con el apoyo de partidos de derecha y ultraderecha de la oposición, una moción en la que se insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a renunciar para asumir responsabilidades por los casos de corrupción en su entorno, aunque no han presentado aún una moción de censura.

Alberto Núñez Feijóo ante el pedido de renuncia de Pedro Sánchez.
Alberto Núñez Feijóo ante el pedido de renuncia de Pedro Sánchez. Foto: EFE

Con los gritos de “dimisión, dimisión” de los diputados conservadores del Partido Popular, que han impulsado esta moción, sin vinculación jurídica, para instar a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, la votación ha salido adelante con 178 apoyos a favor y 171 en contra, mientras Sánchez, los miembros del Gobierno presentes y diputados del gobernante PSOE aplaudían en pie.

“Estamos ante una decisión muy seria después de un debate sobre la corrupción que asedia personalmente al presidente, también a su Gobierno y a su partido”, advirtió el líder de la oposición española, Alberto Núñez Feijóo, quien agregó que pese a esto todavía no es momento de presentar una moción de censura.

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