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Panamá vs. Inglaterra EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Panamá y Inglaterra por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portadas Mundial 2026 - Fase de grupos fecha 3
Portadas Mundial 2026 - Fase de grupos fecha 3 Foto: Canal26.com
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Panamá y Inglaterra válido por Mundial 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 18:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Nueva York de East Rutherford.

Panamá vs Inglaterra por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.

¿Quién transmite el partido de Panamá y Inglaterra?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DGO, TV Pública AR, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Panamá vs. Inglaterra por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Panamá recibe a Inglaterra en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 18:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección PanamáSelección InglaterraMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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