Croacia vs. Ghana EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Croacia vs Ghana por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.
¿Quién transmite el partido de Croacia y Ghana?
Argentina: DGO, DSports2, Flow Sports se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Croacia vs. Ghana por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Croacia recibe a Ghana en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 18:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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