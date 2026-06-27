PAMI confirmó qué medicamentos seguirán siendo gratis en 2026 y cómo acceder al beneficio

Medicamentos Foto: pami

El Programa de Atención Médica Integral, más conocido como PAMI, continúa con su esquema de cobertura de medicamentos para afiliados en todo el país. Según la información oficial del organismo, el programa mantiene descuentos de hasta el 100% y garantiza la cobertura total de tratamientos especiales contemplados por la normativa vigente.

La medida resulta clave para millones de jubilados y pensionados, especialmente en un contexto en el que el gasto en salud representa una parte importante del ingreso mensual. En ese marco, PAMI sostiene un sistema que combina medicamentos con cobertura total automática, descuentos parciales para otras patologías y un subsidio social para quienes no pueden afrontar el costo de sus tratamientos.

Qué medicamentos cubre PAMI al 100% en 2026

La cobertura completa de PAMI se mantiene para tratamientos considerados esenciales o de alto impacto sanitario. Entre los grupos incluidos se encuentran los tratamientos para la diabetes, medicamentos oncológicos, oncohematológicos, tratamientos para hemofilia, VIH, hepatitis B y C, medicación para trasplantes y fármacos vinculados a enfermedades complejas.

También figuran dentro de la cobertura total los medicamentos para trastornos hematopoyéticos, artritis reumatoidea, enfermedades fibroquísticas, osteoartritis, insuficiencia renal crónica, hiperparatiroidismo y medicamentos oftalmológicos intravítreos.

Medicamentos; PAMI; jubilados. Foto: Cedoc.

En la práctica, esto significa que los afiliados que tengan una indicación médica válida y cuyo tratamiento esté incluido dentro del esquema de cobertura podrán acceder al medicamento sin pagar copago en farmacia, siempre que la receta esté correctamente cargada en el sistema.

Cómo retirar los medicamentos gratis de PAMI

El procedimiento para acceder a los medicamentos cubiertos por PAMI es sencillo. El afiliado debe solicitar a su médico de cabecera que emita la receta electrónica, que luego queda disponible para ser utilizada en farmacias adheridas.

Para retirar la medicación, la persona afiliada debe presentarse con DNI y credencial de PAMI. En caso de que no pueda concurrir personalmente, puede hacerlo un familiar o una persona de confianza, siempre que lleve la documentación correspondiente.

Este punto es importante porque muchos afiliados todavía creen que deben llevar una receta en papel o hacer una autorización previa en todos los casos. Sin embargo, para los medicamentos incluidos dentro del programa, el eje del sistema es la receta electrónica emitida por el profesional médico.

Qué pasa si el medicamento no está cubierto al 100%

No todos los medicamentos tienen cobertura total automática. Para tratamientos de enfermedades crónicas o agudas, PAMI informa que existen coberturas que pueden ir del 50% al 80%, mientras que los medicamentos de uso eventual pueden tener un descuento del 40%.

Jubilados PAMI Foto: PAMI

Cuando el afiliado no puede pagar el costo restante de sus remedios, puede solicitar el Subsidio por Razones Sociales, una herramienta que permite acceder a una cobertura del 100% para medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades crónicas y agudas.

Requisitos para pedir el subsidio social de medicamentos

El subsidio social de PAMI está orientado a afiliados que atraviesan una situación económica vulnerable. De acuerdo con la información disponible, para acceder a la cobertura total por esta vía se evalúan condiciones como ingresos, situación patrimonial y necesidad médica.

Entre los criterios mencionados para el acceso al beneficio se encuentran tener ingresos inferiores a 1,5 haberes previsionales mínimos, o hasta 3 haberes mínimos si en el hogar convive una persona con Certificado Único de Discapacidad. Además, se considera que el solicitante no tenga medicina prepaga, más de un inmueble, vehículos recientes, bienes de lujo o activos societarios que demuestren capacidad económica suficiente.

También existe una vía de excepción para situaciones en las que el gasto mensual en medicamentos representa una proporción muy alta de los ingresos del afiliado. En esos casos, PAMI puede evaluar la solicitud aunque no se cumplan todos los requisitos generales.

Cómo hacer el trámite según la cantidad de medicamentos

PAMI diferencia el trámite según la cantidad de medicamentos solicitados. Para pedidos de hasta 4 medicamentos, la solicitud puede realizarse online con validación automática. En los casos de hasta 6 medicamentos, la gestión queda sujeta a evaluación de la Unidad de Gestión Local correspondiente. Si se solicitan más de 6 medicamentos, la evaluación pasa por la UGL y también por nivel central, debido a la polimedicación.

Este esquema busca ordenar el acceso y priorizar los casos de mayor necesidad, sin dejar de contemplar tratamientos complejos o prolongados.

La clave para no perder la cobertura

Para evitar inconvenientes, los afiliados deben verificar que la receta esté bien emitida, que la farmacia esté adherida y que el medicamento corresponda al vademécum o al trámite aprobado. También conviene consultar periódicamente los canales oficiales de PAMI, ya que las condiciones pueden actualizarse durante el año.

En resumen, PAMI mantiene medicamentos gratis en 2026, pero el acceso depende del tipo de tratamiento. Para patologías complejas o de alto costo, la cobertura puede ser automática. Para otros medicamentos, la alternativa es solicitar el subsidio social y cumplir los requisitos establecidos por el organismo.