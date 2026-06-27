Aguinaldo junio 2026 para estatales: provincia por provincia, cuándo se cobra y qué fechas ya están confirmadas

El aguinaldo, o Sueldo Anual Complementario, se año en Argentina Foto: REUTERS

El pago del aguinaldo de junio 2026 vuelve a ser una de las consultas más buscadas por trabajadores estatales, docentes, personal de salud, fuerzas de seguridad, jubilados y pensionados de todo el país. La primera cuota del Sueldo Anual Complementario, conocida como SAC, se abona durante junio y representa un ingreso clave para ordenar gastos, cancelar deudas, afrontar servicios o planificar compras de mitad de año.

En Argentina, el aguinaldo se paga en dos cuotas anuales. La primera corresponde al primer semestre y tiene como fecha límite general el 30 de junio, aunque la normativa permite un margen adicional de hasta cuatro días hábiles para completar la acreditación. En 2026, ese plazo puede extenderse hasta el lunes 6 de julio, según el cronograma de cada empleador o administración provincial.

Cómo se calcula el aguinaldo de junio 2026

El cálculo del SAC se realiza tomando como referencia la mayor remuneración mensual del semestre. Para la primera cuota de 2026, se considera el período comprendido entre enero y junio, y el trabajador cobra el 50% del sueldo bruto más alto de esos meses.

Aguinaldo Foto: redes

Esto significa que, si durante el semestre hubo aumentos salariales, adicionales, horas extra u otros conceptos remunerativos, el mes con mayor ingreso será la base para liquidar el aguinaldo. Por eso, muchos empleados estatales esperan que el SAC de junio llegue con una mejora respecto de períodos anteriores, especialmente en los distritos donde hubo actualizaciones paritarias durante la primera parte del año.

Provincia de Buenos Aires: cuándo cobran sueldo y aguinaldo los estatales

En la Provincia de Buenos Aires, el cronograma de pago del sueldo de junio y la primera cuota del aguinaldo se realiza de manera escalonada. Según el calendario informado para la administración pública bonaerense, los depósitos comienzan el 30 de junio y se extienden hasta el 7 de julio, dependiendo del organismo o sector.

El martes 30 de junio cobran trabajadores de Vialidad, OCEBA y el Instituto de la Vivienda. El miércoles 1 de julio es el turno de áreas como el Ministerio de Seguridad, el Servicio Penitenciario Bonaerense, Desarrollo de la Comunidad, Patronato de Liberados, Lotería y Casino, y organismos vinculados a Niñez y Adolescencia.

El jueves 2 de julio perciben sus haberes y aguinaldo trabajadores del Ministerio de Salud y la Caja de Policía. El viernes 3 de julio se acreditan pagos para organismos como Fiscalía de Estado, Junta Electoral, Tribunal de Cuentas, ARBA, Poder Legislativo, ministerios y otras dependencias provinciales.

Aguinaldo, ¿cuál es su origen? Foto: Adobe Stock

Luego, el lunes 6 de julio cobran los trabajadores del Poder Judicial bonaerense, mientras que el martes 7 de julio se completa el cronograma con docentes de la Dirección General de Cultura y Educación y personal de establecimientos educativos de gestión privada comprendidos en la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada.

Jubilados y pensionados del IPS: fecha de cobro del aguinaldo

Los jubilados y pensionados que cobran a través del Instituto de Previsión Social bonaerense tienen un calendario propio. Para junio 2026, el aguinaldo se paga el lunes 29 de junio para todas las terminaciones de DNI, mientras que los haberes del mes se abonan entre el 29 y el 30 de junio según la terminación del documento.

Aguinaldo estatal 2026: fechas provincia por provincia

En el resto del país, cada jurisdicción define su propia fecha de acreditación. Algunos distritos decidieron adelantar el pago a mediados de junio, mientras que otros lo ubicaron sobre los últimos días del mes.

Chaco, Corrientes, Salta, Santiago del Estero y Tucumán pagaron el aguinaldo el 16 de junio .

La Rioja definió un esquema escalonado entre el 18 y el 23 de junio .

Mendoza, San Juan y San Luis acreditaron los fondos el 19 de junio .

Catamarca y Jujuy concretaron el pago el 20 de junio .

La Pampa fijó la acreditación para el 23 de junio , mientras que Córdoba y Neuquén aparecen con pago previsto para el 26 de junio .

En el caso de Chubut, el gobierno provincial garantizó la acreditación antes del 30 de junio, y Tierra del Fuego confirmó el pago completo dentro de la última semana de junio.

Por qué el aguinaldo de junio es clave para los trabajadores

El aguinaldo no solo representa un derecho laboral: también funciona como un refuerzo económico en un mes de alta demanda para los hogares. En muchos casos, el SAC se destina al pago de tarjetas, alquileres, cuotas escolares, servicios, gastos de invierno o compras postergadas. Por eso, conocer la fecha exacta de cobro permite organizar mejor el presupuesto familiar.

Para evitar errores, los trabajadores deben revisar el recibo de sueldo, controlar cuál fue la remuneración más alta del semestre y verificar que la liquidación corresponda al 50% de ese monto bruto, con los descuentos habituales que correspondan según cada caso.

Qué hacer si todavía no figura el depósito

Si el aguinaldo no aparece acreditado en la fecha esperada, lo recomendable es consultar primero el cronograma oficial de la provincia o del organismo empleador. También conviene revisar si el pago está sujeto al margen legal de cuatro días hábiles posteriores al 30 de junio. En 2026, ese período puede alcanzar hasta el 6 de julio, por lo que algunas acreditaciones podrían completarse durante los primeros días del mes siguiente.