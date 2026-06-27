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Argelia busca “revancha” ante Austria tras la “Desgracia de Gijón”: el escandaloso partido del Mundial 82 que dejó una herida abierta por 44 años

La definición del Grupo J tiene un condimento especial con un viejo antecedente de la Copa del Mundo de España. Sin embargo, un derrota africana podría ser más dañina que un triunfo. ¿Por qué?

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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La Desgracia de Gijón, partido entre Alemania Federal y Austria en el Mundial 2026.
La Desgracia de Gijón, partido entre Alemania Federal y Austria en el Mundial 2026. Foto: X
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Las selecciones de Argelia y Austria se enfrentarán este sábado por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026, en un encuentro que arrastra una herida abierta desde hace 44 años.

Esto viene de la “Desgracia de Gijón”, en un escandaloso partido que enfrentó a Alemania Federal y a Austria en el Mundial de España 1982.

La Desgracia de Gijón, partido entre Alemania Federal y Austria en el Mundial 2026.
La Desgracia de Gijón, partido entre Alemania Federal y Austria en el Mundial 2026. Foto: X

Aquel enfrentamiento, correspondiente a la tercera fecha del Grupo 2 es recordado como uno de los momentos más vergonzosos en la historia de los Mundiales, ya que ambas selecciones europeas arreglaron el resultado para clasificar a la siguiente instancia y dejar afuera a Argelia.

Cómo llegaba cada selección

Alemania Federal estaba obligada a ganar, ya que, había sufrido una histórica derrota por 2 a 1 ante losa africanos en su estreno, mientras que en la segunda fecha derrotó 4 a 1 a Chile. Austria, por su parte, le había ganado 1 a 0 a Chile y 2 a 0 a Argelia, por lo que tenía un pie y medio en la siguiente ronda.

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La Desgracia de Gijón, partido entre Alemania Federal y Austria en el Mundial 2026.
La Desgracia de Gijón, partido entre Alemania Federal y Austria en el Mundial 2026. Foto: X

Acá es cuando llega el detalle clave. A los austríacos les convenía perder por un gol para terminar segundos en el grupo y así terminar en una zona más “accesible” en la segunda fase, ya que evitarían a la organizadora España y a Inglaterra, para caer del lado de Francia e Irlanda del Norte.

Finalmente, a los austríacos les salió el tiro por la culata porque quedaron eliminados en la segunda fase. Alemania, por su parte, alcanzó la final después de finalizar primero en el grupo que compartió con españoles e ingleses, aunque caería en el partido decisivo con Italia.

La Desgracia de Gijón, partido entre Alemania Federal y Austria en el Mundial 2026.
La Desgracia de Gijón, partido entre Alemania Federal y Austria en el Mundial 2026. Foto: X

Argelia, la gran perjudicada

La gran víctima de este pacto fue Argelia, ya que le habían ganado un día antes 3 a 2 a Chile en su última presentación, pero la victoria de los alemanes por 1-0 los dejó en la tercera posición y con las manos vacías de manera injusta en su primera participación mundialista.

Cabe recordar que en aquel entonces, la FIFA mantenía la regla de programas los encuentros de un mismo grupo en días diferentes.

Selección de Argelia en el Mundial 1982.
Selección de Argelia en el Mundial 1982. Foto: X

A partir de allí, se cambió esta normativa y los grupos empezaron a definirse a la misma hora, con el objetivo de dar fin a las especulaciones.

Argelia va por la revancha

Argelia tendrá la oportunidad de enfrentar a aquella selección que la dejó con las manos vacías en su primera participación en un Mundial.

Portadas Mundial 2026 - Fase de grupos fecha 3 Foto: Canal26.com

Incluso, podría eliminar a Austria en caso de ganarle, debido a que en dicho escenario se complicaría mucho que los europeos avancen como alguno de los ocho mejores terceros con solo tres puntos.

Sin embargo, teniendo en cuenta que el segundo del grupo enfrentará a España, ganador del grupo H, los argelinos podrían pensar en un empate o en una caída para evitar a la Furia y “devolverle” el gesto 44 años después.

Mundial 2026Selección ArgeliaSelección Austria
Matias Greisert
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Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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