Horoscopo de Escorpio de hoy: martes 2 de septiembre de 2025

Pasión renovada

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Escorpio, eres poderoso y completamente capaz de renovar aquellas situaciones que comenzaron a dejar de funcionar. Hoy es un gran día para iniciar proyectos a los que puedas dedicarte de manera apasionada.

Salud

Evita situaciones de estrés extremo. Las prácticas de relajación, como la meditación, te ayudarán a mantenerte en equilibrio.

Dinero

Aprovecha tu actitud determinada para evaluar oportunidades de inversión y analiza cautelosamente cualquier contrato antes de firmar.

Amor

Toma la oportunidad de reconocer los pequeños detalles que transforman lo cotidiano en especial. La intensidad se reflejará positivamente en tu vida romántica.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.