ANSES prepara tres cambios clave para jubilados en agosto 2026: aumento, bono y calendario de pagos

Jubilados ANSES Foto: ANSES

Los jubilados y pensionados de ANSES empiezan a mirar con atención el calendario de agosto de 2026, un mes que llegará con movimientos importantes en los haberes previsionales. Entre las principales novedades aparecen la actualización mensual por movilidad, la expectativa por la continuidad del bono extraordinario de $70.000 y el cronograma de pagos ordenado por terminación de DNI.

La información resulta clave para millones de beneficiarios, ya que permite anticipar cuánto podrían cobrar, en qué fecha se acreditaría el dinero y qué grupos quedarían alcanzados por el refuerzo, en caso de que el Gobierno lo oficialice nuevamente para agosto. Hasta el momento, distintas publicaciones especializadas advierten que los montos finales dependen de la resolución oficial de ANSES y de una eventual confirmación del bono para ese mes.

ANSES agosto 2026: el aumento que impacta en jubilados y pensionados

La primera novedad para los titulares del sistema previsional es el aumento mensual de los haberes. Para agosto de 2026, la actualización se ubica en torno al 1,89%, porcentaje vinculado con la inflación de junio informada por el INDEC y aplicado bajo el esquema de movilidad vigente.

Oficina ANSES Foto: ANSES

Con esta suba, la jubilación mínima quedaría cerca de los $419.775,92 o $419.775,93, según las estimaciones difundidas por distintos medios, mientras que la jubilación máxima se ubicaría alrededor de los $2.824.694,49. Estos valores todavía están sujetos a la publicación formal de los importes definitivos por parte del organismo previsional.

El ajuste también alcanzaría a otras prestaciones administradas por ANSES, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor, las Pensiones No Contributivas y asignaciones familiares, debido a que la movilidad mensual impacta sobre varios beneficios de la seguridad social.

Bono de $70.000 para jubilados: qué se sabe hasta ahora

La segunda noticia que concentra la atención de los beneficiarios es el bono extraordinario de $70.000. Este refuerzo fue confirmado para julio de 2026, pero algunas coberturas remarcan que, al cierre de sus publicaciones, todavía faltaba una nueva oficialización para agosto.

En caso de mantenerse, el bono completo alcanzaría a quienes cobran la jubilación mínima o haberes previsionales más bajos. Para quienes superen la mínima, el refuerzo podría pagarse de manera proporcional hasta alcanzar el tope definido por el Gobierno, mientras que quienes excedan ese límite no recibirían el adicional.

Oficinas ANSES Foto: ANSES

Si el bono vuelve a pagarse en agosto, el ingreso total de un jubilado de la mínima podría ubicarse cerca de los $489.775,92 o $489.775,93, al sumar el haber actualizado y el refuerzo extraordinario. Otros medios calcularon cifras similares, aunque con diferencias menores por redondeo.

Un punto importante es que el bono no se incorporaría al haber mensual si mantiene su carácter extraordinario. Por eso, el aumento se aplicaría sobre la jubilación o pensión, y no necesariamente sobre el total que cobra el beneficiario cuando recibe el refuerzo.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en agosto 2026

La tercera novedad es el calendario de pagos de agosto 2026, que organiza las fechas según la terminación del DNI y el nivel de ingresos previsionales. Como ocurre habitualmente, primero cobrarán quienes perciben haberes que no superan la mínima, y luego lo harán los titulares con jubilaciones o pensiones superiores.

Para quienes cobran la mínima, el cronograma comenzaría el lunes 10 de agosto con los DNI terminados en 0 y continuaría de forma escalonada hasta el lunes 24 de agosto para los documentos finalizados en 9. El calendario se interrumpe por el feriado del 17 de agosto, por lo que los pagos se retoman el martes 18.

Jubilados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.

DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.

DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.

DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.

DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.

DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.

Fechas para quienes cobran más que la mínima

Los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo empezarían a cobrar durante la última semana del mes. Para este grupo, ANSES agrupa dos terminaciones de DNI por jornada de pago.

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.

Cómo consultar si corresponde el cobro

Los beneficiarios pueden revisar su fecha y liquidación desde los canales habituales de ANSES, especialmente a través de Mi ANSES, donde se actualizan los datos personales, recibos y lugar de cobro. También es recomendable verificar la información antes de acercarse al banco o cajero, ya que los calendarios pueden tener ajustes operativos.