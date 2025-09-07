Horóscopo de Escorpio de hoy: domingo 7 de septiembre de 2025

Intensa transformación
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 7 de septiembre de 2025, 03:08

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Hoy es un día de profunda transformación personal. Permita que la renovación interna sea guiada por su intuición y coraje.

Salud

La actividad física puede ser la vía para liberar cualquier tensión acumulada. Encuentre una forma de ejercicio que disfrute realmente.

Dinero

Abrace los cambios con confianza. Se avecinan oportunidades financieras que pueden cambiar su rumbo económico.

Amor

La pasión y el entendimiento no solo fortalecen, sino que renuevan. Comparta sus sueños y proyectos personales con quien más confíe.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.