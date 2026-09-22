Jesús, mecánico: “Nunca estaciono con las ruedas torcidas, al girar la dirección hay elementos que quedan contraídos”.

Los neumáticos son el único punto de contacto entre el auto y el asfalto, por eso su cuidado es fundamental para la seguridad y el rendimiento del vehículo. Más allá de mantener la presión recomendada por el fabricante —dato que suele encontrarse en una pegatina en la puerta del conductor o en la tapa del combustible—, hay hábitos cotidianos que pueden marcar la diferencia en su vida útil.
El mecánico Jesús Alloza compartió un consejo clave: nunca dejar el auto estacionado con las ruedas torcidas. Según explicó, al girar la dirección y apagar el motor en esa posición, varios elementos del sistema —como los fuelles y guardapolvos— quedan contraídos o estirados fuera de su posición natural. Esto genera una tensión innecesaria que, con el tiempo, puede provocar daños y acortar la vida útil de las piezas.
Por qué la presión correcta es clave para la seguridad
El RACE recomienda que la presión de los neumáticos esté, en general, entre 2 y 2,5 bares, aunque el valor exacto depende del modelo y la carga del vehículo. Una presión excesiva reduce la superficie de contacto con la ruta, lo que genera un desgaste irregular en el centro de la banda de rodadura y disminuye la adherencia, sobre todo al frenar.
Por el contrario, circular con baja presión es aún más riesgoso: aumenta el rozamiento, desgasta prematuramente los flancos del neumático, eleva el consumo de combustible y vuelve la dirección más pesada y difícil de controlar.
Los cuidados básicos de los neumáticos del auto
- Revisar la presión: hacerlo al menos una vez al mes y antes de un viaje largo, siempre con la presión indicada por el fabricante.
- Controlar el desgaste: mirar que la banda de rodamiento se desgaste de manera pareja y revisar los indicadores de desgaste.
- Buscar daños: controlar que no haya cortes, grietas, deformaciones, pinchazos u objetos clavados.
- Hacer alineación y balanceo: especialmente si el auto tira hacia un costado, el volante vibra o los neumáticos se desgastan de forma irregular.
- Rotar los neumáticos: seguir las indicaciones del fabricante para favorecer un desgaste más uniforme.
- Evitar golpes fuertes: los pozos y cordones pueden provocar daños que no siempre se ven a simple vista.
- Controlar el neumático de auxilio: también debe tener la presión correcta y estar en condiciones de utilizarse.
- No postergar una revisión: ante una deformación, vibración nueva o pérdida frecuente de presión, conviene llevar el auto a un especialista.