Jesús, mecánico: “Nunca estaciono con las ruedas torcidas, al girar la dirección hay elementos que quedan contraídos”. Foto: Gemini

Los neumáticos son el único punto de contacto entre el auto y el asfalto, por eso su cuidado es fundamental para la seguridad y el rendimiento del vehículo. Más allá de mantener la presión recomendada por el fabricante —dato que suele encontrarse en una pegatina en la puerta del conductor o en la tapa del combustible—, hay hábitos cotidianos que pueden marcar la diferencia en su vida útil.

El mecánico Jesús Alloza compartió un consejo clave: nunca dejar el auto estacionado con las ruedas torcidas. Según explicó, al girar la dirección y apagar el motor en esa posición, varios elementos del sistema —como los fuelles y guardapolvos— quedan contraídos o estirados fuera de su posición natural. Esto genera una tensión innecesaria que, con el tiempo, puede provocar daños y acortar la vida útil de las piezas.

Por qué la presión correcta es clave para la seguridad

El RACE recomienda que la presión de los neumáticos esté, en general, entre 2 y 2,5 bares, aunque el valor exacto depende del modelo y la carga del vehículo. Una presión excesiva reduce la superficie de contacto con la ruta, lo que genera un desgaste irregular en el centro de la banda de rodadura y disminuye la adherencia, sobre todo al frenar.

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Por el contrario, circular con baja presión es aún más riesgoso: aumenta el rozamiento, desgasta prematuramente los flancos del neumático, eleva el consumo de combustible y vuelve la dirección más pesada y difícil de controlar.

Los cuidados básicos de los neumáticos del auto