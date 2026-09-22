comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Jesús, mecánico: “Nunca estaciono con las ruedas torcidas, al girar la dirección hay elementos que quedan contraídos”

Jesús Alloza explicó que este hábito genera tensión en piezas clave de la dirección y puede acortar la vida útil de los componentes.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Jesús, mecánico: “Nunca estaciono con las ruedas torcidas, al girar la dirección hay elementos que quedan contraídos”.
Jesús, mecánico: “Nunca estaciono con las ruedas torcidas, al girar la dirección hay elementos que quedan contraídos”. Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los neumáticos son el único punto de contacto entre el auto y el asfalto, por eso su cuidado es fundamental para la seguridad y el rendimiento del vehículo. Más allá de mantener la presión recomendada por el fabricante —dato que suele encontrarse en una pegatina en la puerta del conductor o en la tapa del combustible—, hay hábitos cotidianos que pueden marcar la diferencia en su vida útil.

El mecánico Jesús Alloza compartió un consejo clave: nunca dejar el auto estacionado con las ruedas torcidas. Según explicó, al girar la dirección y apagar el motor en esa posición, varios elementos del sistema —como los fuelles y guardapolvos— quedan contraídos o estirados fuera de su posición natural. Esto genera una tensión innecesaria que, con el tiempo, puede provocar daños y acortar la vida útil de las piezas.

Por qué la presión correcta es clave para la seguridad

El RACE recomienda que la presión de los neumáticos esté, en general, entre 2 y 2,5 bares, aunque el valor exacto depende del modelo y la carga del vehículo. Una presión excesiva reduce la superficie de contacto con la ruta, lo que genera un desgaste irregular en el centro de la banda de rodadura y disminuye la adherencia, sobre todo al frenar.

Neumáticos, ruedas, automóviles, fabricación.
Neumáticos, ruedas, automóviles, fabricación.

Por el contrario, circular con baja presión es aún más riesgoso: aumenta el rozamiento, desgasta prematuramente los flancos del neumático, eleva el consumo de combustible y vuelve la dirección más pesada y difícil de controlar.

Los cuidados básicos de los neumáticos del auto

  • Revisar la presión: hacerlo al menos una vez al mes y antes de un viaje largo, siempre con la presión indicada por el fabricante.
  • Controlar el desgaste: mirar que la banda de rodamiento se desgaste de manera pareja y revisar los indicadores de desgaste.
  • Buscar daños: controlar que no haya cortes, grietas, deformaciones, pinchazos u objetos clavados.
  • Hacer alineación y balanceo: especialmente si el auto tira hacia un costado, el volante vibra o los neumáticos se desgastan de forma irregular.
  • Rotar los neumáticos: seguir las indicaciones del fabricante para favorecer un desgaste más uniforme.
  • Evitar golpes fuertes: los pozos y cordones pueden provocar daños que no siempre se ven a simple vista.
  • Controlar el neumático de auxilio: también debe tener la presión correcta y estar en condiciones de utilizarse.
  • No postergar una revisión: ante una deformación, vibración nueva o pérdida frecuente de presión, conviene llevar el auto a un especialista.
MecánicoAutoEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei en Nueva York:prevé una reunión con Marco Rubio en medio de la Asamblea General de la ONU

Javier Milei en Nueva York: prevé una reunión con Marco Rubio en medio de la Asamblea General de la ONU

Una jueza porteña declaró inconstitucional el Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un chico de 14 años

Luis Barrionuevo, secretario general del Sindicato de Gastronómicos, presentó su documental “La mano que mueve los hilos”, que repasará su carrera política y sindical

Discapacidad:en medio de los recortes del Presupuesto 2027, renunció el secretario Alejandro Vilches

Economía

Buscan voluntarios para vivir entre 4 y 12 meses en la Antártida:ofrecen sueldos de más de 115.000 dólares, alojamiento y alimentación diaria

Buscan voluntarios para vivir entre 4 y 12 meses en la Antártida: ofrecen sueldos de más de 115.000 dólares, alojamiento y alimentación diaria

Industria metalúrgica:la producción cayó más del 6% y no logra recuperarse

Ranking de pretensión salarial:qué sectores superan los 2 millones de pesos y cuáles son los más bajos en septiembre

Jubilados ANSES:cómo cobrar una asignación por sus nietos y qué requisitos son necesarios para el trámite gratuito

Internacionales

Buscan voluntarios para trabajar solo 16 horas semanales en Alemania:ofrecen alojamiento gratis, internet y 3 comidas diarias

Buscan voluntarios para trabajar solo 16 horas semanales en Alemania: ofrecen alojamiento gratis, internet y 3 comidas diarias

Rebelión en Washington:grandes medios de EE.UU. contraatacan y suspenden la cobertura de los eventos de Trump

Caso Plus Ultra:citan a declara a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero

Video:asesinaron a tiros a una candidata durante un acto de campaña en Perú