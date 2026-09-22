Así está ahora: huracán Polo alcanza categoría 5 frente a México y suspenden las clases en estos estados

Qué estados suspendieron clases y activaron protocolos de emergencia. Foto: CSU/CIRA & NOAA/REUTERS

El huracán Polo alcanzó la categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson, este martes frente a las costas del Pacífico mexicano, luego de una intensificación acelerada que lo llevó de categoría 1 a 5 en menos de 24 horas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). A las 06:00 hora local (12:00 GMT), el centro del ciclón se ubicaba a 355 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 580 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas de hasta 315 kilómetros por hora.

Qué estados suspendieron clases y activaron protocolos de emergencia

En Guerrero, la Secretaría de Educación estatal suspendió las actividades académicas y administrativas del martes 22 de septiembre en las regiones de Acapulco, Costa Grande y Costa Chica , en instituciones públicas y privadas de ambos turnos.

Lázaro Cárdenas, Aquila, Coahuayana, Coalcomán, Chinicuila, Arteaga y Tumbiscatío . En Michoacán , la Secretaría de Educación del Estado extendió la suspensión al martes 22 y al miércoles 23 en siete municipios de la región Sierra-Costa:

La Secretaría de la Defensa Nacional activó la fase preventiva del Plan DN-III-E en Guerrero, Jalisco y Colima, con despliegue de personal del Ejército y la Guardia Nacional en coordinación con autoridades estatales y municipales.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), por su parte, dispuso en puntos estratégicos a 1.320 trabajadores electricistas, 331 grúas, 445 vehículos ligeros, 82 plantas de emergencia y un helicóptero para atender eventuales afectaciones al servicio eléctrico, de acuerdo con el reporte de EFE.

Qué lluvias y oleaje se esperan en el Pacífico mexicano

La amplia circulación de Polo provocará lluvias de entre 75 y 150 milímetros en Colima y zonas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, además de precipitaciones de 50 a 75 milímetros en el sur, suroeste y costa de Jalisco, según el SMN. También se prevén rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora en las costas de Michoacán y Guerrero.

Se intensificó de categoría 1 a la máxima escala en menos de 24 horas y permanece cerca de la costa. Foto: EFE.

El oleaje asociado alcanzará, según el SMN, entre tres y cuatro metros en Michoacán y Guerrero, de dos a tres metros en Colima y Oaxaca, y hasta 2,5 metros en Jalisco. El organismo advirtió además sobre el riesgo de deslaves, crecidas de ríos y arroyos e inundaciones en zonas bajas por la acumulación de lluvia.

Cuál es la trayectoria prevista y si tocará tierra en México

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos prevé que el centro de Polo permanezca cerca de la costa suroeste mexicana durante los próximos días sin tocar tierra, y que el sistema se aleje lentamente de la costa en las siguientes 48 horas. El organismo señaló que el ciclón podría seguir fortaleciéndose este martes, aunque también anticipa posibles fluctuaciones en su intensidad para el miércoles.

El SMN y el NHC mantienen una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima, y pidieron a la población seguir sus avisos y las recomendaciones de Protección Civil. Ambos organismos actualizarán la trayectoria de Polo en sus próximos boletines, conforme el sistema se desplace frente al litoral del Pacífico mexicano.

Preguntas frecuentes sobre huracanes

¿Qué es un huracán? Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de al menos 119 kilómetros por hora que se forma sobre aguas oceánicas cálidas y se clasifica en cinco categorías según la escala Saffir-Simpson, de acuerdo con los criterios técnicos que utilizan el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

¿Cómo se forma un huracán? Se origina cuando el aire cálido y húmedo sobre el océano asciende y genera un área de baja presión; al encontrarse con la rotación de la Tierra, ese sistema gira sobre sí mismo y, si las condiciones de temperatura del agua y viento se mantienen, se intensifica en etapas sucesivas: depresión tropical, tormenta tropical y finalmente huracán.

¿Cuál es la categoría más alta de un huracán? La categoría 5 es la máxima de la escala Saffir-Simpson y corresponde a vientos sostenidos superiores a 252 kilómetros por hora. El huracán Polo alcanzó esa categoría este martes frente al Pacífico mexicano, con vientos de 260 km/h, según informó el SMN.

¿Cómo se llama el huracán? El sistema activo frente a las costas del Pacífico mexicano se llama Polo. Llegó a categoría 5 el 22 de septiembre de 2026 tras intensificarse desde categoría 1 en menos de 24 horas, de acuerdo con el SMN y el NHC.

¿Qué hacer después de un huracán? Las recomendaciones oficiales de Protección Civil incluyen esperar la confirmación de que pasó el peligro antes de salir, evitar el contacto con cables eléctricos caídos, no cruzar zonas inundadas ni cauces de ríos, revisar la vivienda por daños estructurales antes de reingresar y mantenerse informado únicamente a través de canales oficiales.

Canal 26, en vivo: toda la información minuto a minuto