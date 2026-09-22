Javier Milei desembarca en Nueva York para la Asamblea General de la ONU: la agenda completa de la gira internacional

Javier Milei ante la Asamblea General de la ONU. Foto: REUTERS.

Javier Milei participará este martes en una extensa agenda en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, en el marco de su participación en la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

El presidente partió rumbo a los Estados Unidos a las 23 horas del día lunes en un vuelo que tenía previsto su arribo a la terminal John F. Kennedy durante la mañana del martes y una exposición en el foro internacional el miércoles.

Está en agenda también un encuentro del Presidente y el canciller Pablo Quirno con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, el principal funcionario de la gestión de Donald Trump en política exterior, pero aún no se ha confirmado el día y horario.

Javier Milei participará este martes en una extensa agenda en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, en el marco de su participación en la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Foto: NA

Agenda de Javier Milei en Estados Unidos: punto por punto

Martes

16:00: Disertación en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde además será galardonado con el premio “Ohev Yisrael”.

19:00: Cara a cara de trabajo con Roberto Salinas, un economista, analista y académico mexicano de pensamiento liberal . Además, es director de Atlas Network para América Latina, una red global de ONGs que promueve políticas de libre mercado, y preside el foro económico internacional Alamos Alliance, donde ejerce como director de Asuntos Internacionales en la Universidad de la Libertad en México.

20:30: Reunión con el economista estadounidense Xavier Salai Martín.

Miércoles

12:00: Milei brindará su discurso ante el Debate General de las Naciones Unidas, en medio de la expectativa en torno a la causa Malvinas que se reavivó semanas atrás.

16:00: El Presidente expondrá en la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad junto al International Republican Institute (IRI).

Javier Milei brindará a las 12 horas del miércoles su discurso ante el Debate General de las Naciones Unidas, en medio de la expectativa en torno a la causa Malvinas que se reavivó semanas atrás. Foto: NA

18:00: Milei mantendrá una mesa de trabajo con la titular de Americas Society/Consejo de las Américas, Susan Segal, y entre 12 y 15 empresarios internacionales para analizar oportunidades de inversión en Argentina.

19:30: Encuentro del Presidente con el Rabino Simón Jacobson.

Jueves

13:00: Javier Milei disertará ante los miembros de The Economic Club of New York , uno de los foros empresariales y financieros más tradicionales del ámbito neoyorquino.

21:00: Partida del vuelo de regreso a la Argentina.

Viernes