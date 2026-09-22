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Jordi Reche, experto en lenguaje no verbal: “Si cuando haces un cumplido a alguien agacha la cabeza, a menudo suele ser porque la persona no cree ser tan buena”

Cuando una persona recibe un halago y agacha la cabeza, su reacción puede tener diferentes significados. El especialista en comunicación no verbal explicó las posibles interpretaciones de este gesto en un video que compartió en sus redes sociales.

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Jordi Reche, experto en lenguaje no verbal: “Si cuando haces un cumplido a alguien agacha la cabeza, a menudo suele ser porque la persona no cree ser tan buena”
Jordi Reche, experto en lenguaje no verbal: “Si cuando haces un cumplido a alguien agacha la cabeza, a menudo suele ser porque la persona no cree ser tan buena” Foto: Freepik - Instagram.
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Una persona puede reaccionar de distintas maneras cuando recibe un elogio. Mientras algunos responden con una sonrisa o agradecen las palabras, otros agachan la cabeza y realizan pequeños gestos con la boca. ¿Qué significa esta reacción y qué hay detrás de este comportamiento?

Según Jordi Reche, conferenciante, formador y escritor especializado en lenguaje no verbal, este gesto puede estar relacionado con la forma en que una persona se percibe a sí misma y con la manera en que procesa un cumplido.

Por qué algunas personas agachan la cabeza cuando reciben un elogio

Cuando alguien recibe una felicitación o un comentario positivo y agacha la cabeza, una de las explicaciones posibles es que no se considera tan bueno como la otra persona afirma, según explica el especialista en un video en redes.

En ese sentido, el especialista señala que, más allá de la vergüenza, la timidez o la humildad, el gesto puede reflejar una diferencia entre la imagen que alguien tiene de sí mismo y la valoración positiva que recibe de los demás.

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Qué significa que una persona agache la cabeza cuando recibe un cumplido o una felicitación. Video: Instagram/jordi.reche

Por ejemplo, una persona puede ser felicitada por su trabajo, sus capacidades o un logro personal, pero sentir que el reconocimiento es mayor del que cree merecer. Como consecuencia, puede bajar la mirada o la cabeza mientras escucha el cumplido.

Sin embargo, un gesto aislado no permite determinar con certeza qué siente o piensa alguien. Para interpretar el lenguaje no verbal, también es necesario tener en cuenta el contexto y el comportamiento general de la persona, pero puede ser un indicio.

Qué significan los gestos que hace con la boca

Además de agachar la cabeza, algunas personas realizan movimientos con la boca después de recibir un elogio. De acuerdo con la explicación de Jordi Reche, estos gestos pueden funcionar como una forma de regulación cuando alguien se siente abrumado por la situación.

En otras palabras, el cuerpo puede realizar determinados movimientos para gestionar la emoción o la tensión que genera recibir atención, reconocimiento o una valoración positiva.

Esto no significa necesariamente que la persona esté incómoda con el cumplido o que no lo valore, sino que la reacción depende de las características individuales y de la situación en la que se produce.

La relación entre el lenguaje no verbal y la autopercepción

La manera en que una persona responde a una felicitación puede estar vinculada con su autopercepción, es decir, con la imagen que tiene de sí misma.

Alguien que no suele reconocerse como una persona talentosa, capaz o merecedora de elogios podría reaccionar de manera diferente frente a un cumplido que alguien que recibe ese reconocimiento con naturalidad.

Un gesto aislado no permite determinar con certeza qué siente o piensa alguien. Foto: Freepik.

No obstante, la timidez, la vergüenza, la humildad y las costumbres personales también pueden influir en la respuesta. Por eso, no es recomendable interpretar automáticamente que alguien tiene baja autoestima o que no se considera valioso simplemente porque agacha la cabeza al recibir un elogio.

En definitiva, el lenguaje corporal puede aportar información sobre cómo las personas reaccionan ante determinadas situaciones, pero su interpretación requiere observar el conjunto de señales y el contexto.

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