Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 18 de septiembre de 2025

Pasión intensa

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Hoy, Escorpio se sentirá colmado de intensidad y determinación para alcanzar sus metas personales. No permitas que nada te detenga en la búsqueda de tus sueños.

Salud

Recuerda prestar atención a señales de estrés. Permítete espacios de quietud y relajación para evitar el agotamiento.

Dinero

Pueden surgir oportunidades financieras inesperadas. Mantén una mente abierta y evalúa cuidadosamente antes de tomar decisiones.

Amor

Tu pasión y amor florecen hoy, intensificando la conexión con tu pareja. No temas mostrar tus sentimientos.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.