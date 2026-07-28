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Fiesta del Alfajor y la Torta Negra 2026: cómo llegar al pueblo que lo festeja y qué hacer durante el fin de semana

La Fiesta del Alfajor y la Torta Negra celebrará su segunda edición el 1 y 2 de agosto con entrada gratis. Además de degustaciones y concursos gastronómicos, el evento ofrece una oportunidad ideal para descubrir uno de los destinos más tranquilos del interior bonaerense.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Fiesta del Alfajor y la Torta Negra.
Fiesta del Alfajor y la Torta Negra. Foto: Instagram/fiestadelalfajorylatortanegra
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La Fiesta del Alfajor y la Torta Negra volverá a convertir a Carmen de Areco en uno de los puntos más visitados de la provincia de Buenos Aires durante el primer fin de semana de agosto. Con entrada libre y gratuita, el encuentro reunirá a productores, emprendedores gastronómicos y turistas en una propuesta que combina tradición, sabores regionales y actividades para toda la familia.

La celebración se desarrollará los días 1 y 2 de agosto en la Plaza Independencia, el principal espacio público de la ciudad, donde se montará una gran feria gastronómica con stands de alfajores, tortas negras y productos elaborados por emprendedores de distintos puntos de la región.

Cómo llegar a Carmen de Areco desde Buenos Aires

Para quienes viajen en auto desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto demanda entre una hora y 45 minutos y dos horas, dependiendo del tránsito. El recorrido más directo consiste en tomar el Acceso Oeste y luego incorporarse a la Ruta Nacional 7, pasando por Luján y San Andrés de Giles hasta llegar al acceso de Carmen de Areco.

También existe la posibilidad de viajar en micro desde la terminal de Retiro. Empresas como Chevallier, Cóndor Estrella y Pullman General Belgrano ofrecen servicios regulares hacia la localidad. En este caso, el viaje suele durar entre dos y dos horas y media.

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Qué habrá en la Fiesta del Alfajor y la Torta Negra

El corazón del evento será nuevamente la feria de productores, donde los visitantes podrán degustar y comprar especialidades regionales. La propuesta apunta a fortalecer el turismo gastronómico y a dar visibilidad a elaboradores locales que encuentran en esta celebración una vidriera para mostrar sus productos.

Uno de los momentos más esperados será la realización de los concursos de alfajores y tortas negras, que convocan a productores, emprendedores y aficionados. La competencia se convirtió en uno de los grandes atractivos tras el éxito registrado durante la primera edición.

Además del movimiento gastronómico, la fiesta genera un importante impacto económico para la ciudad gracias a la llegada de visitantes que consumen en restaurantes, comercios y distintos emprendimientos locales.

Fiesta del Alfajor y la Torta Negra. Foto: Instagram/fiestadelalfajorylatortanegra

Qué hacer en Carmen de Areco durante la escapada

Más allá de la fiesta, quienes decidan pasar el fin de semana en la localidad podrán aprovechar para conocer algunos de sus principales atractivos turísticos. Uno de ellos es el Camping Balneario Municipal, ubicado a orillas del Río Areco, que cuenta con espacios verdes, piscinas de agua salada, sectores para picnic y áreas recreativas para disfrutar al aire libre.

Otra opción recomendada es realizar una visita a Gouin, un pequeño pueblo rural que conserva el encanto de las antiguas estaciones ferroviarias y los tradicionales almacenes de campo. El destino se volvió muy popular entre quienes buscan gastronomía criolla y tranquilidad en un entorno campestre.

Un plan ideal para el primer fin de semana de agosto

La propuesta se completa con recorridos por el casco urbano, visitas al Museo Histórico, ferias de artesanos y una experiencia diferente en el Observatorio Astronómico Rural de Gouin, donde se pueden realizar observaciones del cielo alejadas de la contaminación lumínica de las grandes ciudades.

Fiesta del Alfajor y la Torta Negra. Foto: Instagram/fiestadelalfajorylatortanegra

Con gastronomía regional, actividades culturales y varios atractivos para descubrir en los alrededores, la Fiesta del Alfajor y la Torta Negra se perfila como una de las escapadas más atractivas del invierno bonaerense para quienes buscan combinar sabores tradicionales y turismo de cercanía.

AlfajorCarmen de ArecoFiestas Regionales
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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