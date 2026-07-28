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Cambia el clima en Buenos Aires: las lluvias vuelven antes de lo previsto y ya hay fecha confirmada

Si bien inicialmente se preveía un ambiente seco y despejado, los últimos modelos de actualización muestran el avance de un frente de inestabilidad. Cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte de tormentas para este viernes.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte de tormentas para este viernes. Foto: NA
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que las condiciones meteorológicas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverán a cambiar antes de lo previsto, por lo que el regreso de la inestabilidad a la región está cada vez más cerca.

Si bien inicialmente se preveía un ambiente seco y despejado hasta entrado el fin de semana, los últimos modelos de actualización muestran el avance de un frente de inestabilidad que traerá precipitaciones más temprano de lo previsto.

¿Cuándo vuelven las lluvias al AMBA?

El cambio de tiempo se hará sentir sobre el final de la semana. De acuerdo con el reporte oficial del SMN, las primeras lluvias y tormentas aisladas llegarán durante la noche del viernes 31 de julio.

La inestabilidad, en principio, no será un fenómeno pasajero de pocas horas, porque las lluvias comenzarán ese mismo día y se espera que las precipitaciones tengan continuidad por al menos gran parte del sábado 1 de agosto.

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De esta manera, el informe del SMN indica que el mismo sábado por la mañana y mediodía se mantendrá la continuidad de las lluvias sobre la Capital Federal y los municipios del conurbano. Con el correr de las horas mejorará el tiempo.

Lluvias en Buenos Aires Foto: NA archivo

Cómo estará el clima el resto del fin de semana

El paso de este sistema frontal dejará un cambio paulatino en la masa de aire. Para la jornada del domingo 2 de agosto, el organismo meteorológico prevé un marcado descenso de la inestabilidad, con cielo parcialmente nublado a despejado y temperaturas agradables, ideales para disfrutar la tarde al aire libre.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de las alertas oficiales del SMN y tomar precauciones al circular durante las horas de visibilidad reducida por la lluvia entre la noche del viernes y la mañana del sábado.

Clima extendido en el AMBA: cómo sigue el clima, día a día

  • Martes: mínima de 12 °C y máxima de 16 °C con neblina a la mañana y cielo mayormente nublado el resto del día.
  • Miércoles: mínima de 9 °C y máxima de 16 °C con cielo mayormente nublado.
  • Jueves: mínima de 9 °C y máxima de 16 °C con cielo nublado.
  • Viernes: mínima de 10 °C y máxima de 18 °C con tormentas aisladas durante la tarde/noche.
  • Sábado: mínima de 12 °C y máxima de 19 °C con chaparrones a la madrugada/mañana.
  • Domingo: mínima de 10 °C y máxima de 19 °C con día mayormente nublado.

Recomendaciones del SMN ante lluvias

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
ClimaServicio Meteorológico NacionalLluviasTormentas
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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