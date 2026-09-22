Guía de cocción para asadores: cuántos minutos necesitan el vacío, la tira de asado y la entraña en la parrilla

Tiempos de cocción del vacío, la tira de asado y la entraña: cómo lograr sus puntos justos en la parrilla. Foto: Freepik.

No todas las carnes reaccionan igual al calor. Mientras algunos cortes necesitan una cocción lenta para alcanzar la terneza ideal, otros se lucen con unos pocos minutos sobre brasas intensas. Conocer los tiempos aproximados de cada pieza es clave para organizar la parrilla, evitar que la carne se seque y lograr que todo llegue a la mesa en su punto justo.

Según recomendaciones de Clarín Gourmet y especialistas en carnes y parrilla, el secreto no pasa solamente por mirar el reloj: también influyen el grosor del corte, la temperatura de las brasas y el manejo del fuego durante toda la cocción.

El vacío suele ser uno de los protagonistas de cualquier asado y también uno de los cortes que más paciencia exige. Foto: Freepik.

Tiempos de cocción del vacío, la tira de asado y la entraña: cómo lograr sus puntos justos en la parrilla

El vacío suele ser uno de los protagonistas de cualquier asado y también uno de los cortes que más paciencia exige. Una pieza entera puede necesitar entre una hora y media y dos horas y media de cocción a fuego bajo para que la grasa y los tejidos se ablanden correctamente.

La clave está en cocinarlo de manera gradual. Un fuego excesivo puede dorar rápidamente el exterior sin permitir que el calor llegue al centro. Por eso, los parrilleros recomiendan utilizar brasas suaves y constantes durante todo el proceso.

La tira de asado presenta otro desafío: el espesor. Cuando los huesos tienen entre tres y cinco centímetros de ancho, el tiempo estimado ronda entre 45 y 60 minutos a fuego medio-bajo. La cocción suele comenzar con la cara de los huesos hacia las brasas para que el calor atraviese lentamente la pieza antes de dorar la carne.

Mientras algunos cortes necesitan una cocción lenta para alcanzar la terneza ideal, otros se lucen con unos pocos minutos sobre brasas intensas. Foto: Freepik.

En cambio, el asado banderita, mucho más fino, reduce considerablemente los tiempos. Con un fuego medio-fuerte puede estar listo en apenas 15 a 20 minutos.

La entraña juega en una categoría completamente distinta. Se trata de un corte fino, de fibras delicadas y cocción rápida. Generalmente necesita entre 12 y 20 minutos sobre fuego fuerte. Su principal enemigo no es la falta de cocción, sino el exceso de tiempo sobre la parrilla, que puede volverla seca y menos jugosa. Por eso suele incorporarse cuando el resto de las carnes ya está bastante avanzado.

Guía para achuras: tiempos de cocción de chorizos, chinchulines y mollejas

Las achuras requieren un manejo específico y muchas veces son las encargadas de abrir el asado antes de que lleguen los cortes principales.

Los chinchulines se encuentran entre las preparaciones más largas. Aunque su tamaño pueda sugerir lo contrario, necesitan entre 60 y 80 minutos a fuego medio para alcanzar una textura crocante por fuera y tierna por dentro. Una cocción apresurada suele dejarlos correosos.

Las mollejas enteras demandan entre 40 y 60 minutos a fuego bajo. Lo ideal es comenzar con una cocción lenta que permita fundir parte de la grasa y, sobre el final, aumentar la intensidad de las brasas para conseguir un dorado parejo.

Los chinculines necesitan entre 60 y 80 minutos a fuego medio para alcanzar una textura crocante por fuera y tierna por dentro. Foto: Pexels.

Los chorizos, en tanto, se ubican en un punto intermedio. Dependiendo de su grosor, suelen estar listos entre 20 y 30 minutos después de entrar a la parrilla. El fuego medio favorece una cocción pareja sin riesgo de quemar la piel exterior.

Dentro de las achuras también aparecen los riñones, que necesitan entre 35 y 45 minutos a fuego medio, y la morcilla, que por llegar previamente cocida solo requiere entre 8 y 12 minutos para calentarse antes de servir.