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Un adolescente de 14 años manejaba una Amarok, perdió el control y chocó: murieron él y un joven de 18

Además, otras personas resultaron heridas, entre ellas tres transeúntes.

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Tragedia en Misiones.
Tragedia en Misiones. Foto: captura redes sociales.
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Un adolescente de 14 años que conducía una camioneta Volkswagen Amarok protagonizó un accidente fatal en Misiones, donde chocó contra otro vehículo que se encontraba detenido para incorporarse a la ruta. Como consecuencia del impacto, un joven de 18 años murió en el lugar y el conductor falleció horas después en un hospital. Además, otras personas resultaron heridas, entre ellas tres transeúntes.

El hecho ocurrió este domingo sobre la ruta nacional 14 y las circunstancias del accidente todavía son investigadas. Según informó el medio local Misiones Online, el adolescente fue identificado como Máximo Rivero, quien sería hijo de un empresario, de acuerdo con medios de la provincia.

Por motivos que aún no fueron esclarecidos, Rivero habría cruzado de carril con la camioneta Amarok y embistió a otro vehículo que se encontraba detenido. En esa segunda camioneta viajaban José Rabe, de 27 años, y Joaquín Yoel Lange, de 18.

Tragedia en Misiones. Foto: gentileza Misiones Online.

Debido a la violencia del impacto, Lange murió en el lugar. En tanto, Rivero fue trasladado al Hospital de San Vicente, donde falleció horas más tarde mientras recibía atención médica.

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Por otro lado, una adolescente de 16 años que viajaba junto al conductor resultó herida y debió ser internada. La joven sufrió un traumatismo de cráneo y varias fracturas costales.

Tres transeúntes fueron atropellados tras el choque

El accidente también dejó a otras tres personas heridas. Luego de la colisión, ambos vehículos se desplazaron por la ruta y atropellaron a tres personas que se encontraban en la zona.

Dos de los heridos eran gendarmes que estaban vestidos de civil. Uno de ellos fue identificado como Nicolás Gutiérrez, de 23 años, quien debió ser trasladado a un hospital por una fractura expuesta de tibia y peroné derechos. Su compañero, Nahuel Ponte, también de 23 años, fue hospitalizado tras sufrir un traumatismo leve de cráneo.

Tragedia en Misiones. Foto: captura redes sociales.

La tercera persona atropellada fue Kevin Ferreyra, un joven de 22 años. La información disponible no precisa, en el material original, cuáles fueron las lesiones que sufrió.

La conmovedora despedida a Joaquín Lange, el joven de 18 años

Tras la tragedia, familiares y allegados despidieron a Joaquín Yoel Lange a través de las redes sociales, donde compartieron mensajes de dolor y recuerdos sobre el joven.

Una mujer le dedicó unas palabras en las que destacó su personalidad y su vínculo con la familia: “Era un excelente niño, trabajador, con toda una vida por delante. Fue un gran hijo, una gran personita. Es una gran tristeza, lo vi crecer trabajando, ayudando a su madre, y hoy veo cómo te arrebatan tu vida, quitando el derecho de que vivas y seas feliz”.

Tragedia en Misiones. Foto: captura redes sociales.

Otros familiares también publicaron mensajes de despedida, entre ellos: “Mi querido Joaquín. Un ser tan hermoso, no te merecías esto” y “Chau, mi gordito. Por siempre en mi corazón, te amo”.

Accidente de tránsitoMuerteMisiones
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