De Soledad Pastorutti a El Chaqueño Palavecino y Cazzu: la grilla completa del festival República Folklore para el 21 y 22 de noviembre

República Folklore, el festival musical referido a la música popular argentina que se realizará en la ciudad de Buenos Aires. Foto: -

República Folklore, el festival dedicado a celebrar la música popular argentina, anunció la programación de artistas que se presentarán durante sus dos jornadas, los próximos 21 y 22 de noviembre, en el Parque de la Ciudad. Con una propuesta que reúne a las figuras más destacadas del género, el evento busca ofrecer una experiencia que combine tradición, identidad cultural y los sonidos más representativos del folklore nacional.

La grilla distribuida por día permitirá a los asistentes planificar su recorrido por el festival y disfrutar de una programación diversa que incluirá referentes consagrados y nuevas voces de la escena folklórica. De esta manera, República Folklore se consolida como uno de los encuentros más importantes para los seguidores de la música popular argentina, convocando al público a vivir dos jornadas cargadas de música, cultura y encuentro.

La portada oficial del festival República Folklore. Foto: CZ Comunicación

Grilla por día del Festival República Folklore

Sábado 21 de noviembre

Chaqueño Palavecino

Soledad — 30 años, Parte 1.

Abel Pintos

Cazzu

Los Tekis

Los Nombradores del Alba

Los de Imaguaré

Orozco-Barrientos

Los Alonsitos

Nahuel Pennisi

El artista se presentará en el festival de República Folklore. Foto: Prensa Usina del Arte

Cuti y Roberto Carabajal

Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu

Catherine Vergnes

Juanjo Abregú

Los Bofil

La Callejera

Nacho Cuellar

Néstor Garnica

Tomás Lipán

Los Tabaleros

Nati Pastorutti

Nati Pastorutti se presentará en el primer día del festival República Folklore. Foto: Wikipedia

Wara Calpanchay

Nicolás Membriani

Yoel Hernández

Tupá

Domingo 22 de noviembre

Jorge Rojas

Soledad — 30 años, Parte 2

Los Nocheros

Sergio Galleguillo

Lázaro Caballero

Los Manseros Santiagueños

Ahyre

Peteco con Riendas Libres

Dúo Coplanacu

Teresa Parodi

Maggie Cullen

Carafea

Indio Lucio Rojas

Jorge Rojas es una de las estrellas de la segunda noche del festival. Foto: Instagram jorgerojasoficial

Campedrinos

Orellana Lucca

Juanjo Abregú

Gauchos of the Pampa

Diableros Jujeños

Mariana Carrizo

Paquito Ocaño

Malena Garnica

Sele Vera

Nicolás Membriani

La Bruja Salguero

Los Berbel

Dos Más Uno

Festival República Folklore: cómo conseguir entradas

Además de los recitales, el predio ofrecerá peñas, un paseo de artesanos de diferentes regiones del país, clases abiertas de danzas tradicionales y un amplio patio gastronómico con comidas típicas.

Las entradas pueden conseguirse a través de la plataforma All Access vía web con precios de $100.000 por día. Los clientes de VISA Macro también podrán acceder a un plan de hasta 6 cuotas sin interés.

Con una propuesta que reúne a figuras históricas y nuevas generaciones, República Folklore buscará llevar el espíritu de los grandes festivales del interior a la Ciudad de Buenos Aires. Foto: 2262

Un festival que busca marcar un antes y un después

República Folklore nace con el objetivo de convertirse en el primer gran festival dedicado íntegramente a la música folklórica dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa busca reunir en un mismo espacio a artistas consagrados y nuevas figuras que representan la evolución del género.

El crecimiento del folklore en los últimos años acompaña esta apuesta. De acuerdo con datos difundidos por Spotify, las reproducciones del género crecieron más de un 1.600% durante la última década, impulsadas en gran medida por el interés de las nuevas generaciones.