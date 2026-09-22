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De Soledad Pastorutti a El Chaqueño Palavecino y Cazzu: la grilla completa del festival República Folklore para el 21 y 22 de noviembre

Con una programación que reúne a grandes referentes del género y nuevas figuras de la escena, el festival se realizará el 21 y 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad. Abel Pintos, Soledad, Jorge Rojas, Los Nocheros, Chaqueño Palavecino y Cazzu encabezan una grilla que promete dos jornadas de música, tradición y celebración de la cultura popular argentina.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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República Folklore, el festival musical referido a la música popular argentina que se realizará en la ciudad de Buenos Aires.
República Folklore, el festival musical referido a la música popular argentina que se realizará en la ciudad de Buenos Aires. Foto: -
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República Folklore, el festival dedicado a celebrar la música popular argentina, anunció la programación de artistas que se presentarán durante sus dos jornadas, los próximos 21 y 22 de noviembre, en el Parque de la Ciudad. Con una propuesta que reúne a las figuras más destacadas del género, el evento busca ofrecer una experiencia que combine tradición, identidad cultural y los sonidos más representativos del folklore nacional.

La grilla distribuida por día permitirá a los asistentes planificar su recorrido por el festival y disfrutar de una programación diversa que incluirá referentes consagrados y nuevas voces de la escena folklórica. De esta manera, República Folklore se consolida como uno de los encuentros más importantes para los seguidores de la música popular argentina, convocando al público a vivir dos jornadas cargadas de música, cultura y encuentro.

La portada oficial del festival República Folklore. Foto: CZ Comunicación

Grilla por día del Festival República Folklore

Sábado 21 de noviembre

  • Chaqueño Palavecino
  • Soledad — 30 años, Parte 1.
  • Abel Pintos
  • Cazzu
  • Los Tekis
  • Los Nombradores del Alba
  • Los de Imaguaré
  • Orozco-Barrientos
  • Los Alonsitos
  • Nahuel Pennisi
Nahuel Pennisi artista argentino
El artista se presentará en el festival de República Folklore. Foto: Prensa Usina del Arte
  • Cuti y Roberto Carabajal
  • Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu
  • Catherine Vergnes
  • Juanjo Abregú
  • Los Bofil
  • La Callejera
  • Nacho Cuellar
  • Néstor Garnica
  • Tomás Lipán
  • Los Tabaleros
  • Nati Pastorutti
La hermana de la Sole habló sobre su nuevo disco y reveló el disco con su hermana
Nati Pastorutti se presentará en el primer día del festival República Folklore. Foto: Wikipedia
  • Wara Calpanchay
  • Nicolás Membriani
  • Yoel Hernández
  • Tupá

Domingo 22 de noviembre

  • Jorge Rojas
  • Soledad — 30 años, Parte 2
  • Los Nocheros
  • Sergio Galleguillo
  • Lázaro Caballero
  • Los Manseros Santiagueños
  • Ahyre
  • Peteco con Riendas Libres
  • Dúo Coplanacu
  • Teresa Parodi
  • Maggie Cullen
  • Carafea
  • Indio Lucio Rojas
Jorge Rojas es una de las estrellas de la segunda noche del festival. Foto: Instagram jorgerojasoficial
  • Campedrinos
  • Orellana Lucca
  • Juanjo Abregú
  • Gauchos of the Pampa
  • Diableros Jujeños
  • Mariana Carrizo
  • Paquito Ocaño
  • Malena Garnica
  • Sele Vera
  • Nicolás Membriani
  • La Bruja Salguero
  • Los Berbel
  • Dos Más Uno

Festival República Folklore: cómo conseguir entradas

Además de los recitales, el predio ofrecerá peñas, un paseo de artesanos de diferentes regiones del país, clases abiertas de danzas tradicionales y un amplio patio gastronómico con comidas típicas.

Las entradas pueden conseguirse a través de la plataforma All Access vía web con precios de $100.000 por día. Los clientes de VISA Macro también podrán acceder a un plan de hasta 6 cuotas sin interés.

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Con una propuesta que reúne a figuras históricas y nuevas generaciones, República Folklore buscará llevar el espíritu de los grandes festivales del interior a la Ciudad de Buenos Aires. Foto: 2262

Un festival que busca marcar un antes y un después

República Folklore nace con el objetivo de convertirse en el primer gran festival dedicado íntegramente a la música folklórica dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa busca reunir en un mismo espacio a artistas consagrados y nuevas figuras que representan la evolución del género.

El crecimiento del folklore en los últimos años acompaña esta apuesta. De acuerdo con datos difundidos por Spotify, las reproducciones del género crecieron más de un 1.600% durante la última década, impulsadas en gran medida por el interés de las nuevas generaciones.

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Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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