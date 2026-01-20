En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Escorpio, es tiempo de soltar el pasado y ver el potencial del futuro. El cambio será el catalizador de un ciclo más pleno y satisfactorio.

Salud

Aprovecha cada instante para cuidar cuerpo y mente. El cuidado de tus hábitos facilitará el estado óptimo de tu salud. Realiza actividades que fortalezcan tu resistencia.

Dinero

El enfoque en oportunidades concretas te servirá. Usa tu habilidad para encontrar soluciones innovadoras. Establece alianzas que puedan brindarte una ventaja competitiva.

Amor

No evites conversaciones necesarias. La honestidad en el amor conducirá a puertas abiertas y una relación más sólida. Brindar amor incondicional te reafirmará como el pilar emocional que tu pareja necesita.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.