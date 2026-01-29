En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Escorpio, hoy te verás impulsado por una intuición que parecerá susurrar cada una de tus decisiones. Permítete fluir con ella y descubrirás horizontes desconocidos que avivarán tus pasiones.

Salud

Dedicar tiempo a entender tus emociones y sensaciones será de inmenso valor. Encuentra prácticas como el yoga o la meditación que ayuden a balancear tu mente y tu cuerpo.

Dinero

Tu perspicacia financiera estará en su apogeo. Evalúa con cuidado cualquier acuerdo o transacción importante antes de tomar decisiones definitivas. La paciencia traerá recompensas inesperadas.

Amor

Revitaliza tus relaciones introduciendo nuevas experiencias en pareja. Una sorpresa preparada atentamente enriquecerá el vínculo y afianzará el amor.

Atrévete a mostrar el fuego que habita dentro de ti.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.