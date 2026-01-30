En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Para Escorpio, viene un tiempo de transformación, donde soltar lo que no te sirve abrirá paso a nuevas oportunidades.

Salud

La actividad física y la meditación ayudarán a canalizar cualquier tensión interna. Mantente en sintonía contigo mismo.

Dinero

Estudia todas tus opciones antes de realizar cualquier inversión. Las decisiones precipitadas podrían tener repercusiones inesperadas.

Amor

La conexión emocional con tu pareja se intensificará. Ya es hora de establecer nuevas bases en tus relaciones.

'La transformación interna abre caminos hacia la renovación.' - Anónimo

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.