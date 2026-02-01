En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Hoy Escorpio, te darás cuenta de que tus fortalezas te guiarán hacia experiencias gratificantes.

Salud

Un chequeo de rutina podría ser beneficioso. Asegúrate de estar al tanto de tu estado físico general.

Dinero

La decisión de emprender puede traer resultados imprevistos. Analiza bien antes de lanzarte.

Amor

Permite que el amor entre en tu vida. La posibilidad de una conexión poderosa está a la vista.

"La valentía se demuestra en los momentos de mayor incertidumbre". Atrévete a lo desconocido.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.