En la astrología, Libra está regido por Venus, el planeta del amor y la belleza. Su elemento es el aire, que simboliza la mente, la comunicación y la búsqueda del equilibrio.

Hoy, Libra, serás perseguido por el desafío de mantener un equilibrio emocional en medio del balance dsituaciones tensas del día. Mantén cerca lo que te devuelve la estabilidad.

Salud

Las prácticas que te devuelvan a tus bases te servirán. Aromaterapia y un paseo al aire libre pueden hacer maravillas para tus niveles de estrés.

Dinero

Mantén la cautela al gestionar tus finanzas. Considera muy bien en qué vas a invertir y planea un enfoque que equilibre entre estabilidad y posible riesgo económico.

Amor

En asuntos del corazón, pon tu esfuerzo en la empatía y el entendimiento. Resuelve diferencias con tu pareja desde un lugar de amor y armonía.

¿Cómo son los del signo Libra?

Equilibrados y justos: Las personas de Libra buscan la armonía y el equilibrio en sus vidas. Son muy justos y se esfuerzan por mantener la equidad en sus relaciones y en sus decisiones.

Sociables: son muy sociables y disfrutan de la compañía de los demás. Les encanta interactuar con diferentes personas y construir relaciones sólidas y significativas.

Diplomáticos: Libra tiene un talento natural para la diplomacia. Son hábiles para mediar en conflictos y para persuadir a los demás con su encanto y su habilidad para ver ambos lados de una situación.

Estéticos y refinados: tienen un agudo sentido de la belleza y el estilo. Se sienten atraídos por lo estéticamente agradable y disfrutan de las artes y de ambientes elegantes.

Indecisos: la búsqueda del equilibrio a veces puede hacer que Libra sea indeciso y evite tomar decisiones difíciles. Prefieren evitar conflictos y buscar soluciones que minimicen la confrontación.