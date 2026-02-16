En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

La palabra clave para ti hoy, Escorpio, es intensidad. Aprovecha este día para revisar tus emociones y darles un significado.

Salud

Es importante que liberes tensiones acumuladas para encontrar el bienestar. Intenta practicar meditación o técnicas de relajación.

Dinero

Hoy realiza un enfoque detallado hacia tus finanzas. Podrías descubrir nuevas formas de optimizar tus recursos.

Amor

En el amor, busca profundizar el vínculo con tus seres queridos. Expresa tu pasión con autenticidad.

Las conexiones emocionales perduran más allá del tiempo.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.