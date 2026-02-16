En la astrología, Géminis está regido por Mercurio, el planeta de la comunicación y el intelecto. Su elemento es el aire, que representa la mente, la curiosidad y la comunicación.

Hoy, Géminis, enfrentas un día de transformaciones. Prepárate para adaptarte a cambios que surjan espontáneamente.

Salud

Asegúrate de mantener hábitos saludables para contrarrestar cualquier estrés que puedas sentir durante el día.

Dinero

Algunas variables pueden verse fluctuantes. Es momento de ser cauteloso con tus finanzas para evitar imprevistos.

Amor

Refuerza la comunicación con tu pareja. Hoy puedes lograr un entendimiento más profundo si trabajas en ello.

Las palabras son puentes entre los corazones.

¿Cómo es la personalidad de los Géminis?

Curiosos y adaptables: las personas de Géminis son muy curiosas y les encanta aprender sobre una variedad de temas. Son adaptables y pueden ajustarse fácilmente a nuevas situaciones y entornos.

Comunicativos y expresivos: tienen una gran habilidad para comunicarse y expresarse. Disfrutan de la conversación y pueden ser muy persuasivos y elocuentes.

Ingeniosos y creativos: su mente rápida y aguda les permite encontrar soluciones ingeniosas a los problemas. Son creativos y disfrutan explorando nuevas ideas y enfoques.

Versátiles y sociables: Géminis es conocido por su versatilidad. Les gusta experimentar con diferentes actividades y pueden ser muy sociables, disfrutando de la compañía de una variedad de personas.

Inquietos y cambiantes: pueden ser inquietos y tener dificultades para mantenerse en un solo lugar o concentrarse en una sola tarea durante mucho tiempo. Sus intereses y estados de ánimo pueden cambiar con frecuencia.