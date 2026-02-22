En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Hoy, Escorpio, es ideal para abrazar cambios significativos. Deshágase de lo innecesario y acepte nuevas posibilidades para mejorar su bienestar.

Salud

Preste especial atención al área de sus compromisos y cuide de su salud mental mediante actividades de introspección y relajación.

Dinero

Las finanzas pueden experimentar cambios. Aproveche las oportunidades que surgen de nuevas fuentes y mantenga la mente positiva ante el flujo de energía financiera.

Amor

Permita que su vida amorosa evolucione por su cuenta, confiando en el vínculo que han creado juntos como pareja. Un amor sólido soportará cualquier tormenta.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.