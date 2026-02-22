En la astrología, Libra está regido por Venus, el planeta del amor y la belleza. Su elemento es el aire, que simboliza la mente, la comunicación y la búsqueda del equilibrio.

Libra, procure encontrar un balance entre sus deseos personales y las responsabilidades que lo rodean. La armonía incrementará su bienestar global.

Salud

Dése la oportunidad de practicar actividades que mejoren su estado de ánimo y fortalezcan su sistema cardiovascular.

Dinero

Es tiempo de revisitar sus estrategias de inversión. El análisis adecuado de sus activos minimiza riesgos y abre el camino a nuevas oportunidades financieras.

Amor

Busque un espacio para nutrir su relación amorosa con largas caminatas o escapadas románticas que refresquen la pasión y el amor compartido.

¿Cómo son los del signo Libra?

Equilibrados y justos: Las personas de Libra buscan la armonía y el equilibrio en sus vidas. Son muy justos y se esfuerzan por mantener la equidad en sus relaciones y en sus decisiones.

Sociables: son muy sociables y disfrutan de la compañía de los demás. Les encanta interactuar con diferentes personas y construir relaciones sólidas y significativas.

Diplomáticos: Libra tiene un talento natural para la diplomacia. Son hábiles para mediar en conflictos y para persuadir a los demás con su encanto y su habilidad para ver ambos lados de una situación.

Estéticos y refinados: tienen un agudo sentido de la belleza y el estilo. Se sienten atraídos por lo estéticamente agradable y disfrutan de las artes y de ambientes elegantes.

Indecisos: la búsqueda del equilibrio a veces puede hacer que Libra sea indeciso y evite tomar decisiones difíciles. Prefieren evitar conflictos y buscar soluciones que minimicen la confrontación.