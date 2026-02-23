Horóscopo de Leo de hoy: lunes 23 de febrero de 2026
Cambio y crecimiento
En la astrología, Leo está regido por el Sol, el planeta de la vitalidad y la autoexpresión. Su elemento es el fuego, que simboliza la pasión, el liderazgo y la creatividad.
Querido Leo, hoy es un día ideal para salir de tu zona de confort y demostrar tus capacidades innatas. El universo está conspirando a tu favor.
Salud
Tu energía está en su mejor momento, aprovéchala para realizar actividades físicas que te mantengan vigorizado.
Dinero
Podría llegar un incremento financiero inesperado. Maneja tus recursos con prudencia y piensa en tu futuro.
Amor
La confianza en ti mismo será la clave para atraer aquellas relaciones que realmente te nutran emocionalmente.
¿Cómo son las personas del signo Leo?
Carismáticos: Las personas de Leo suelen ser muy carismáticas y extrovertidas. Su presencia es a menudo magnética y tienden a atraer la atención y admiración de los demás.
Líderes Naturales: Leo tiene una inclinación natural hacia el liderazgo. Son capaces de tomar la iniciativa y guiar a otros con confianza y determinación.
Creativos y Expresivos: Son altamente creativos y disfrutan de expresar su individualidad. Les gusta destacar y mostrar su talento en diversas áreas, como el arte, el entretenimiento o la moda.
Generosos y Leales: Son muy generosos con sus amigos y seres queridos. La lealtad y el compromiso son fundamentales para ellos, y están dispuestos a apoyar a quienes les importan en todo momento.
Seguros: Leo tiende a tener una gran confianza en sí mismo y una fuerte ambición. Se sienten motivados a alcanzar sus metas y a sobresalir en lo que hacen.