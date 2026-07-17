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Árbitro confirmado para la final del Mundial entre Argentina y España: dirigió el debut en Qatar 2022

El esloveno Slavko Vinčić es el elegido por la FIFA para la final de la Copa del Mundo. Quiénes lo acompañarán y cuáles son sus estadísticas.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Slavko Vinčić, el árbitro elegido por la FIFA para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.
Slavko Vinčić, el árbitro elegido por la FIFA para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Foto: REUTERS
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El esloveno Slavko Vinčić es el árbitro elegido por la FIFA para impartir justicia en la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España. El esloveno dirigió el debut de la “Albiceleste” en Qatar 2022, que terminó en derrota 2 a 1 ante Arabia Saudita.

Sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic estarán como jueces de línea. Por su parte, Adham Makhadmeh y Mohammad Alkalaf, oriundos de Jordania, actuarán como 4° árbitro y juez suplente, respectivamente.

El esloveno es uno de los árbitros más valorados por la UEFA. Tal es así que dirigió la final de la Europa League entre Eintracht Frankfurt y el Glasgow Rangers en 2021 y la final de la Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

Slavko Vinčić el árbitro de la final del Mundial.
Slavko Vinčić, el árbitro elegido por la FIFA para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Foto: FIFA

Quién es Slavko Vincic: árbitro de la final del Mundial 2026

Slavko Vinčić nació el 25 de noviembre de 1979 en Maribor (Eslovenia) y es árbitro internacional desde 2010. Debido a su trayectoria, el juez de 46 años se encuentra considerado como uno de los más destacados del fútbol europeo.

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En ese contexto, ya estuvo presente en 50 partidos de Champions League y llegó a dirigir la final Borussia Dortmund vs Real Madrid en 2024, además de la final de la Europa League en 2022.

Muchos también recuerdan a este árbitro esloveno por ser el encargado de dirigir el primer partido de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, en donde la “Albiceleste” perdió sorpresivamente contra Arabia Saudita. En ese torneo, también estuvo en el triunfo de Inglaterra frente a Gales en la fase de grupos.

Slavko Vinčić el árbitro de la final del Mundial.
Slavko Vinčić, el árbitro elegido por la FIFA para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Esta es su segunda Copa del Mundo. Además, Vinčić estuvo presente en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, en el repechaje del Mundial y la clasificación de Europa al torneo. Además, fue el juez principal en el duelo entre España e Italia de la Eurocopa 2024.

Su carrera también tuvo un polémico episodio extrafutbolístico: en 2020 fue retenido durante un operativo policial en Bosnia y Herzegovina. De todas maneras, las autoridades determinaron que no tenía vinculación con los hechos investigados, por lo que fue liberado sin cargos, recibió el respaldo de la Federación Eslovena y continuó desarrollando su carrera sin sanciones.

Los números de Slavko Vinčić en el Mundial 2026

En el Mundial 2026, Vinčić dirigió los siguientes partidos:

  • México 2-0 Ecuador: mostró 3 tarjetas amarillas, 1 roja y cobró 24 faltas.
  • Jordania 1-2 Argelia: sacó 2 amarillas y cobró 17 faltas.
  • Brasil 1-1 Marruecos: mostró 2 amarillas y cobró 30 faltas.
Selección ArgentinaÁrbitroSelección EspañaMundial 2026
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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