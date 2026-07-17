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Brutal golpiza en patota a un adolescente en Villa Carlos paz: detuvieron al supuesto autor del botellazo y ya son cinco los acusados

El presunto autor material del hecho tiene 16 años. La fiscalía confirmó que todos los acusados están imputados por “tentativa de homicidio”. La víctima aún permanece internado.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Detuvieron a dos personas más por el ataque a Santiago Herrero.
Detuvieron a dos personas más por el ataque a Santiago Herrero. Foto: Canal 26
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La Policía de Córdoba confirmó la detención de dos nuevas personas por la salvaje golpiza a Santiago Herrero, un adolescente de 15 años, ocurrida el pasado jueves en Villa Carlos Paz. Las autoridades judiciales informaron que uno de ellos sería quien le habría propinado un botellazo en la cabeza a la víctima que lo dejó inconsciente en el piso.

Se trata de un menor de 16 años que ya fue trasladado a un Complejo Penitenciario de Menores. En tanto, se informó que el otro detenido, que es mayor de edad, se encuentra en el Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA).

En este momento, la causa posee cinco sospechosos (ya que el fin de semana se concretaron tres arrestos) y todos están siendo investigados por “tentativa de homicidio”.

Brutal golpiza a adolescente de 16 años en Villa Carlos Paz.
Santiago Herrero, la víctima de la brutal golpiza en Villa Carlos Paz. Foto: Carlos Paz Vivo! Canal 26

Cronología de la golpiza a un adolescente en Villa Carlos Paz

El jueves 9 de julio en horas de la noche, Santiago Herrero salió a caminar normalmente por Villa Carlos Paz. Sin embargo, al llegar al cruce de las avenidas Cárcano y Sargento Cabral fue sorprendido por una patota de jóvenes que lo sorprendieron por la espalda y comenzaron a golpearlo sin causa aparente.

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Uno de ellos, incluso, le dio un botellazo en la cabeza que provocó la caída de Santiago al suelo y la imposibilidad absoluta de defenderse, según declararon los familiares ante las autoridades judiciales.

De hecho, la madre de Santiago indicó que su hijo intentó huir, pero no lo dejaron, ya que en ningún momento pararon de golpearlo.

La causa está a cargo de la fiscal de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez, quien ordenó la detención de los sospechosos que actualmente están siendo investigados. El arresto se produjo gracias al análisis de las cámaras de seguridad dispuestas en la zona del ataque y a la declaración de testigos.

Brutal ataque a adolescente en Villa Carlos Paz.
El ataque ocurrió en las avenidas Santiago Cabral y Cárcano. Foto: Canal 26

El objetivo de la investigación es determinar el tipo de responsabilidad y participación en el hecho que tienen los cinco detenidos y, en base a eso, modificar las penas si correspondiese.

Cómo evoluciona la salud de Santiago Herrero

Luego de la salvaje agresión, vecinos del lugar se comunicaron con el 911 y una ambulancia de emergencia llegó al lugar para atender a la víctima. En un primer momento, el joven de 15 años fue llevado al Hospital Municipal Gumersindo Sayago, pero dada la complejidad del cuadro, los médicos recomendaron el traslado hacia el Hospital de Urgencias, donde se encuentra actualmente.

El estado de salud de Santiago continúa siendo grave pero ya se encuentra estable y evoluciona favorablemente. Se confirmó en el centro de salud que el adolescente había sufrido un traumatismo craneoencefálico y hundimiento de cráneo.

Si bien continúa en coma inducido, el joven no presentó fiebre ni inflamación cerebral luego de la craneotomía que se le practicó.

CórdobaVilla Carlos PazGolpizaAdolescente
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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