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El inconveniente que demoró el viaje de la Selección Argentina a Nueva York para la final del Mundial 2026

Después del último entrenamiento en Atlanta, los de Lionel Scaloni se preparan para instalarse en la ciudad que albergará la final de la Copa del Mundo ante España.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lionel Scaloni en el entrenamiento de la Selección Argentina en Atlanta antes de viajar a la final del Mundial.
Lionel Scaloni en el entrenamiento de la Selección Argentina en Atlanta antes de viajar a la final del Mundial. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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La Selección Argentina tenía todo listo para trasladarse hacia Nueva Jersey, pero una tormenta eléctrica en Atlanta frenó el viaje del plantel a la ciudad donde este domingo disputará la final del Mundial 2026 ante España.

Debido a la adversidad meteorológica, la delegación argentina debió permanecer en el hotel a la espera de que el aeropuerto retomara su operatividad normal.

El inconveniente demoró los planes de la Argentina luego de que el equipo dirigido por Lionel Scaloni completara su primer entrenamiento tras el triunfo por 2 a 1 contra Inglaterra en semifinales. El vuelo tenía programado partir a las 18:00 (hora argentina), pero debido a la tormenta eléctrica, los jugadores finalmente arribaron al aeropuerto dos horas después.

Entrenamiento de la Selección Argentina. Video: REUTERS

El entrenamiento de la Selección Argentina antes de viajar a la final del Mundial

La práctica de la Scaloneta tuvo lugar en el complejo del Atlanta United. Los titulares realizaron tareas regenerativas, mientras que aquellos jugadores que disputaron menos minutos protagonizaron trabajos de mayor intensidad

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Entre las imágenes del entrenamiento sobresalió una escena ya habitual: un Lionel Messi descalzo y pensativo se mostró junto a Leandro Paredes, Enzo Fernández y Julián Álvarez.

Por lo pronto, el viaje a la sede de la final de esta Copa del Mundo era el paso siguiente en la agenda del plantel, que arribará a Nueva Jersey para el domingo disputar el partido decisivo en el MetLife Stadium ante España.

Entrenamiento de la Selección Argentina.
Leandro Paredes, Lionel Messi y Enzo Fernández en el entrenamiento de la Selección Argentina en Atlanta. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

En el medio, el itinerario marca una nueva sesión de entrenamiento este viernes con acceso parcial para la prensa, además de una zona mixta con declaraciones de algunos futbolistas seleccionados. Luego, el sábado, Scaloni ofrecerá la última conferencia de prensa antes del duelo definitorio.

Mientras tanto, la delegación argentina espera la determinación que tomará la FIFA sobre la exhibición de la bandera de as Islas Malvinas en el final del partido ante Inglaterra.

Alerta en Nueva York por el aire contaminado debido a los incendios en Canadá

A pocos días de la final del Mundial 2026, la región de Nueva York y Nueva Jersey enfrenta un problema inesperado. El humo proveniente de los incendios forestales en Canadá provocó un fuerte deterioro de la calidad del aire y llevó a las autoridades a emitir alertas sanitarias.

Alerta en Nueva York por el aire contaminado debido a los incendios en Canadá. Video: REUTERS

En Nueva York, el cielo apareció con tonos anaranjados y un intenso olor a humo, mientras que el alcalde Zohran Mamdani advirtió que la contaminación alcanzó niveles que pueden afectar a toda la población, no solo a los grupos de riesgo.

Ante esta situación, la ciudad comenzó a distribuir mascarillas KN95 en bibliotecas, estaciones de policía y cuarteles de bomberos, al tiempo que recomendó reducir las actividades al aire libre.

Selección ArgentinaMundial 2026
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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