En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Este día se perfila como emocionante para los Escorpio. La revelación de secretos guardados de larga data ilumina muchas de sus incógnitas, permitiéndole avanzar con nueva claridad.

Salud

No subestime la relación entre su mente y su cuerpo. Esté atento a los síntomas de desgaste físico que pueden estar relacionados con estrés emocional. Un chequeo médico preventivo puede ser prudente.

Dinero

El ámbito financiero está en una fase de cambios. Asuma la responsabilidad de controlar sus gastos y mantenga la disciplina económica. Nuevas fuentes de ingresos podrían aparecer, pero será esencial un enfoque sobrio y reflexivo.

Amor

El amor y la pasión fluirán naturalmente si logra dejar de lado los resentimientos pasados. La honestidad y el perdón serán elementos indispensables hoy; libérese del peso de rencores y busque sanación en su relación.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.