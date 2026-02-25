En la astrología, Leo está regido por el Sol, el planeta de la vitalidad y la autoexpresión. Su elemento es el fuego, que simboliza la pasión, el liderazgo y la creatividad.

El día presenta oportunidades de liderazgo y es ideal para destacar en diferentes escenarios. Su encanto natural será admirado por otros, brindándole el empuje que necesita.

Salud

Asegúrese de mantener la armonía entre mente y cuerpo. Una actividad que combine relajación y esfuerzo físico proporcionará bienestar.

Dinero

Hoy podría recibir un reconocimiento en su trabajo. Ve oportunidades de crecimiento y no dude en buscar ese ascenso o promoción que tanto desea.

Amor

El amor florece bajo nuevas luces. Gestos amables y espontáneos reavivarán la relación, aumentando la conexión emocional con su pareja.

¿Cómo son las personas del signo Leo?

Carismáticos: Las personas de Leo suelen ser muy carismáticas y extrovertidas. Su presencia es a menudo magnética y tienden a atraer la atención y admiración de los demás.

Líderes Naturales: Leo tiene una inclinación natural hacia el liderazgo. Son capaces de tomar la iniciativa y guiar a otros con confianza y determinación.

Creativos y Expresivos: Son altamente creativos y disfrutan de expresar su individualidad. Les gusta destacar y mostrar su talento en diversas áreas, como el arte, el entretenimiento o la moda.

Generosos y Leales: Son muy generosos con sus amigos y seres queridos. La lealtad y el compromiso son fundamentales para ellos, y están dispuestos a apoyar a quienes les importan en todo momento.

Seguros: Leo tiende a tener una gran confianza en sí mismo y una fuerte ambición. Se sienten motivados a alcanzar sus metas y a sobresalir en lo que hacen.