Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 25 de febrero de 2026, 03:08

En la astrología, Libra está regido por Venus, el planeta del amor y la belleza. Su elemento es el aire, que simboliza la mente, la comunicación y la búsqueda del equilibrio.

La atmósfera energética le ofrece hoy a Libra la oportunidad de crear un espacio para el crecimiento interno, invitándole a momentos de reflexión profunda.

Salud

Asegúrese de mantener el equilibrio emocional; podría ser beneficioso incursionar en actividades que promuevan la relajación del espíritu.

También podría interesarte
Horóscopo de Aries de hoy: miércoles 25 de febrero de 2026

Horóscopo de Aries de hoy:miércoles 25 de febrero de 2026

Horóscopo de Piscis de hoy: martes 24 de febrero de 2026

Horóscopo de Piscis de hoy:martes 24 de febrero de 2026

Dinero

En los próximos días, la estabilidad financiera podría aumentar con un pequeño golpe de suerte. Mantenga el control y enfoque en sus metas a largo plazo.

Amor

La energía celestial fomenta un vínculo más amoroso y comprensivo. Abrace a su pareja con calidez y amor, construyendo juntos un futuro prometedor.

¿Cómo son los del signo Libra?

Equilibrados y justos: Las personas de Libra buscan la armonía y el equilibrio en sus vidas. Son muy justos y se esfuerzan por mantener la equidad en sus relaciones y en sus decisiones.

Sociables: son muy sociables y disfrutan de la compañía de los demás. Les encanta interactuar con diferentes personas y construir relaciones sólidas y significativas.

Diplomáticos: Libra tiene un talento natural para la diplomacia. Son hábiles para mediar en conflictos y para persuadir a los demás con su encanto y su habilidad para ver ambos lados de una situación.

Estéticos y refinados: tienen un agudo sentido de la belleza y el estilo. Se sienten atraídos por lo estéticamente agradable y disfrutan de las artes y de ambientes elegantes.

Indecisos: la búsqueda del equilibrio a veces puede hacer que Libra sea indeciso y evite tomar decisiones difíciles. Prefieren evitar conflictos y buscar soluciones que minimicen la confrontación.