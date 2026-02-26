Horoscopo de Leo de hoy: jueves 26 de febrero de 2026
Conquista y energía
En la astrología, Leo está regido por el Sol, el planeta de la vitalidad y la autoexpresión. Su elemento es el fuego, que simboliza la pasión, el liderazgo y la creatividad.
Los leoninos aprovecharán este día para liderar con energía y motivación. Su carisma será irresistible y abrirán puertas antes cerradas.
Salud
Cuida tu salud mediante una rutina que fusionen ejercicio y descanso adecuado.
Dinero
Las estrellas auguran un día productivo. Toma la iniciativa y verás que tus esfuerzos se multiplican en oportunidades.
Amor
Es un buen momento para mostrarte tal como eres a quienes amas. La autenticidad es la clave del éxito emocional.
Tu liderazgo es tu mejor herramienta.
¿Cómo son las personas del signo Leo?
Carismáticos: Las personas de Leo suelen ser muy carismáticas y extrovertidas. Su presencia es a menudo magnética y tienden a atraer la atención y admiración de los demás.
Líderes Naturales: Leo tiene una inclinación natural hacia el liderazgo. Son capaces de tomar la iniciativa y guiar a otros con confianza y determinación.
Creativos y Expresivos: Son altamente creativos y disfrutan de expresar su individualidad. Les gusta destacar y mostrar su talento en diversas áreas, como el arte, el entretenimiento o la moda.
Generosos y Leales: Son muy generosos con sus amigos y seres queridos. La lealtad y el compromiso son fundamentales para ellos, y están dispuestos a apoyar a quienes les importan en todo momento.
Seguros: Leo tiende a tener una gran confianza en sí mismo y una fuerte ambición. Se sienten motivados a alcanzar sus metas y a sobresalir en lo que hacen.