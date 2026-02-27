En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Escorpio, hoy es un día para permitir el cambio y la renovación. Permanece flexible y abierto a reencontrarte con esa versión mejorada de ti mismo.

Salud

Procura cuidar tu energía emocional y permítete descansar adecuadamente. La salud emocional es una parte vitalizadora de tu bienestar integral.

Dinero

Financieramente, es el momento de liberar recursos y buscar nuevas fuentes de ingresos. Plantéate explorar nuevas inversiones que se alineen con tus intereses personales.

Amor

La pasión es el motor en tu vida amorosa hoy. Permite que los lazos se profundicen y se enriquezcan a través de la comunicación verdadera. Escuchar es el crisol de una relación sana.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.