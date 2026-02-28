Horóscopo de Escorpio de hoy: sábado 28 de febrero de 2026
Autoconocimiento profundo
En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.
La manifestación de su carácter audaz marcará la diferencia en sus relaciones con otros. Cultive el coraje ante el adversidad y se sorprenderá del resultado que aportará su determinación.
Salud
Considere dedicar tiempo a reflexionar sobre sus hábitos de vida y realizar aquellos cambios que serán de beneficio para su bienestar integral.
Dinero
Con un enfoque racional y estratégico, su situación económica puede transformarse radicalmente. Aproveche nuevas oportunidades con una mente crítica.
Amor
Sus profundos lazos emocionales florecerán con sinceridad y compromiso. Mantenga su corazón abierto para recibir amor genuino.
¿Cómo son las personas de Escorpio?
Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.
Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.
Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.
Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.
Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.