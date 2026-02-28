En la astrología, Leo está regido por el Sol, el planeta de la vitalidad y la autoexpresión. Su elemento es el fuego, que simboliza la pasión, el liderazgo y la creatividad.

El día de hoy será un excelente momento para permitir que su voluntad brille intensamente. Comprométase a liderar sus propios proyectos con confianza.

Salud

Encuentre un justo equilibrio entre descansar y mantenerse activo. La clave para una jornada productiva será establecer rutinas de bienestar consistentes.

Dinero

Las oportunidades de crecimiento financiero se presentan ante usted. Es esencial que maneje sus recursos de forma estratégica para asegurar su progreso.

Amor

El amor llama a su puerta. Prepárese para un encuentro que remecerá su mundo y comprenderá el verdadero significado de la pasión.

¿Cómo son las personas del signo Leo?

Carismáticos: Las personas de Leo suelen ser muy carismáticas y extrovertidas. Su presencia es a menudo magnética y tienden a atraer la atención y admiración de los demás.

Líderes Naturales: Leo tiene una inclinación natural hacia el liderazgo. Son capaces de tomar la iniciativa y guiar a otros con confianza y determinación.

Creativos y Expresivos: Son altamente creativos y disfrutan de expresar su individualidad. Les gusta destacar y mostrar su talento en diversas áreas, como el arte, el entretenimiento o la moda.

Generosos y Leales: Son muy generosos con sus amigos y seres queridos. La lealtad y el compromiso son fundamentales para ellos, y están dispuestos a apoyar a quienes les importan en todo momento.

Seguros: Leo tiende a tener una gran confianza en sí mismo y una fuerte ambición. Se sienten motivados a alcanzar sus metas y a sobresalir en lo que hacen.