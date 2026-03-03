En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Escorpio, aprovecha este día para conectar con tu poderosa fuerza interior. Es el momento ideal para ser fiel a tus sentimientos sin reservas.

Salud:

No descuides tu salud emocional. Un paso en falso en la gestión de tus emociones puede influir en tu presión arterial.

Dinero:

En el ámbito financiero, es recomendable asirse de nuevas oportunidades que se presenten. Mantente abierto al cambio.

Amor:

La pasión será tu aliada en el amor, brindándote momentos de mayor conexión y complicidad con tu pareja.

"Lo esencial es ver más allá de lo visible, y lo invisible se hace presente."

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.