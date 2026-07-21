Los 13 récords que dejó el Mundial 2026: Messi quedó en lo más alto y varias estrellas hicieron historia

El Mundial 2026 dejó una nueva página en los libros del fútbol. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) publicó el listado oficial de los 13 récords que se rompieron durante la competencia y, una vez más, Lionel Messi aparece como uno de los grandes protagonistas de la historia del torneo.
El capitán argentino fue clave en tres marcas históricas: se convirtió en el futbolista con más victorias en la historia de la Copa del Mundo, logró la mayor racha de partidos consecutivos marcando goles y alcanzó un récord único en cantidad de tantos desde fuera del área.
Sin embargo, Messi no fue el único jugador que dejó su huella en la edición disputada en Norteamérica. Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Rodri y otros protagonistas también consiguieron marcas que quedarán para siempre en las estadísticas del Mundial.
Lionel Messi: tres récords históricos en la Copa del Mundo
1. El jugador con más victorias en la historia del Mundial
Lionel Messi superó al alemán Miroslav Klose y se transformó en el futbolista con más triunfos en la historia de la competencia, con 23 victorias.
El delantero argentino alcanzó esa cifra después de liderar a la Selección Argentina hacia siete triunfos consecutivos durante el torneo. Kylian Mbappé, con 17 victorias mundialistas, aparece como uno de los jugadores que podría intentar acercarse a esa marca en el futuro.
2. Más partidos consecutivos marcando goles
La “Pulga” también rompió un récord que llevaba décadas vigente. Just Fontaine y Jairzinho habían conseguido convertir en seis partidos consecutivos de un Mundial, pero Messi amplió esa marca hasta nueve encuentros seguidos anotando.
El argentino logró la nueva cifra al marcar en sus primeras apariciones en la Copa del Mundo disputada en Norteamérica.
3. El máximo goleador desde fuera del área
Otro registro que quedó en manos de Messi fue el de mayor cantidad de goles desde larga distancia en Mundiales.
El capitán argentino ya había marcado desde afuera del área ante Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria en Brasil 2014, además de México en Qatar 2022. En 2026 sumó nuevos tantos ante Argelia y Jordania para alcanzar siete goles desde fuera del área y superar al brasileño Rivelino.
Kylian Mbappé superó a Messi y quedó como máximo goleador histórico del Mundial
Uno de los grandes duelos estadísticos del torneo estuvo protagonizado por Lionel Messi y Kylian Mbappé.
El francés comenzó la competencia por detrás del argentino en la tabla de goleadores históricos, pero tuvo una espectacular segunda parte del torneo y terminó superándolo para convertirse en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo con 22 goles.
Los otros récords que dejó el Mundial 2026
Además de Messi y Mbappé, la FIFA destacó otros hitos que marcaron la edición 2026:
- Michael Olise: se convirtió en el jugador con más asistencias en una misma Copa del Mundo, con siete pases de gol. Además, logró cinco asistencias para Kylian Mbappé, la mayor cantidad entre dos compañeros en una edición.
- Rodri: estableció un nuevo récord de pases completados en un Mundial con 790, superando su propia marca de Qatar 2022, cuando había alcanzado 638.
- Cristiano Ronaldo: hizo historia al convertirse en el primer futbolista en marcar goles en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo. Con 41 años, además, quedó como el segundo goleador más veterano del torneo.
- Unai Simón: alcanzó el récord de más vallas invictas en una misma edición, con siete partidos sin recibir goles durante el Mundial.
- Jude Bellingham y Harry Kane: junto a Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé, protagonizaron un registro inédito al convertirse en las primeras parejas de compañeros en alcanzar seis goles cada una en una misma edición.
Récords de entrenadores y arqueros en el Mundial 2026
La edición también dejó marcas fuera de los futbolistas.
El entrenador Dick Advocaat se convirtió en el técnico más veterano en dirigir un partido mundialista, con 78 años y 271 días al frente de Curazao.
Por su parte, Didier Deschamps superó a Helmut Schön y quedó como el entrenador con más partidos dirigidos en la historia de la Copa del Mundo, con 26 encuentros.
Entre los arqueros, Eloy Room, de Curazao, igualó el récord de más atajadas en un partido mundialista al detener 16 remates ante Ecuador, una marca que anteriormente pertenecía a Tim Howard.
Con nuevos registros individuales y colectivos, el Mundial 2026 volvió a demostrar que cada edición de la Copa del Mundo puede modificar las estadísticas para siempre. Lionel Messi volvió a estar en el centro de la escena, pero la aparición de nuevas figuras como Mbappé, Bellingham y Olise confirmó que la historia del torneo continúa escribiéndose.