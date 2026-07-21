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Los 13 récords que dejó el Mundial 2026: Messi quedó en lo más alto y varias estrellas hicieron historia

La FIFA publicó el listado oficial de las marcas que quedaron en la historia del torneo. El “Astro” rosarino lideró la lista con tres récords, aunque también hubo hitos de Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Rodri y otras figuras del fútbol mundial.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Lionel Messi fue uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026: la FIFA confirmó tres récords históricos que quedaron en manos del capitán argentino.
Lionel Messi fue uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026: la FIFA confirmó tres récords históricos que quedaron en manos del capitán argentino. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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El Mundial 2026 dejó una nueva página en los libros del fútbol. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) publicó el listado oficial de los 13 récords que se rompieron durante la competencia y, una vez más, Lionel Messi aparece como uno de los grandes protagonistas de la historia del torneo.

El capitán argentino fue clave en tres marcas históricas: se convirtió en el futbolista con más victorias en la historia de la Copa del Mundo, logró la mayor racha de partidos consecutivos marcando goles y alcanzó un récord único en cantidad de tantos desde fuera del área.

La final del Mundial entre la Selección Argentina y España.
La FIFA publicó la lista oficial de los 13 récords que se rompieron durante la Copa del Mundo 2026, con Messi como uno de los máximos protagonistas. Foto: REUTERS

Sin embargo, Messi no fue el único jugador que dejó su huella en la edición disputada en Norteamérica. Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Rodri y otros protagonistas también consiguieron marcas que quedarán para siempre en las estadísticas del Mundial.

Lionel Messi: tres récords históricos en la Copa del Mundo

1. El jugador con más victorias en la historia del Mundial

Lionel Messi superó al alemán Miroslav Klose y se transformó en el futbolista con más triunfos en la historia de la competencia, con 23 victorias.

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El delantero argentino alcanzó esa cifra después de liderar a la Selección Argentina hacia siete triunfos consecutivos durante el torneo. Kylian Mbappé, con 17 victorias mundialistas, aparece como uno de los jugadores que podría intentar acercarse a esa marca en el futuro.

Messi y Mbappé eran compañeros en el PSG. Foto: Instagram: @k.mbappe
El Mundial 2026 dejó registros inéditos: desde los goles de Messi y Mbappé hasta las asistencias, pases y atajadas que marcaron la competencia. Foto: Instagram: @k.mbappe

2. Más partidos consecutivos marcando goles

La “Pulga” también rompió un récord que llevaba décadas vigente. Just Fontaine y Jairzinho habían conseguido convertir en seis partidos consecutivos de un Mundial, pero Messi amplió esa marca hasta nueve encuentros seguidos anotando.

El argentino logró la nueva cifra al marcar en sus primeras apariciones en la Copa del Mundo disputada en Norteamérica.

Lionel Messi festeja la victoria al término del partido de semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Inglaterra. Foto: NA

3. El máximo goleador desde fuera del área

Otro registro que quedó en manos de Messi fue el de mayor cantidad de goles desde larga distancia en Mundiales.

El capitán argentino ya había marcado desde afuera del área ante Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria en Brasil 2014, además de México en Qatar 2022. En 2026 sumó nuevos tantos ante Argelia y Jordania para alcanzar siete goles desde fuera del área y superar al brasileño Rivelino.

Kylian Mbappé superó a Messi y quedó como máximo goleador histórico del Mundial

Uno de los grandes duelos estadísticos del torneo estuvo protagonizado por Lionel Messi y Kylian Mbappé.

El francés comenzó la competencia por detrás del argentino en la tabla de goleadores históricos, pero tuvo una espectacular segunda parte del torneo y terminó superándolo para convertirse en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo con 22 goles.

Kylian Mbappé goleador selección francia mundial 2026
Kylian Mbappé es el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo con 22 goles y el primer jugador en ganar dos Botas de Oro mundialistas. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Los otros récords que dejó el Mundial 2026

Además de Messi y Mbappé, la FIFA destacó otros hitos que marcaron la edición 2026:

  • Michael Olise: se convirtió en el jugador con más asistencias en una misma Copa del Mundo, con siete pases de gol. Además, logró cinco asistencias para Kylian Mbappé, la mayor cantidad entre dos compañeros en una edición.
  • Rodri: estableció un nuevo récord de pases completados en un Mundial con 790, superando su propia marca de Qatar 2022, cuando había alcanzado 638.
  • Cristiano Ronaldo: hizo historia al convertirse en el primer futbolista en marcar goles en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo. Con 41 años, además, quedó como el segundo goleador más veterano del torneo.
  • Unai Simón: alcanzó el récord de más vallas invictas en una misma edición, con siete partidos sin recibir goles durante el Mundial.
  • Jude Bellingham y Harry Kane: junto a Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé, protagonizaron un registro inédito al convertirse en las primeras parejas de compañeros en alcanzar seis goles cada una en una misma edición.
Harry Kane es el máximo goleador histórico de la selección de Inglaterra con 82 goles y posee el récord de más anotaciones mundialistas del país con 14 tantos. Foto: Reuters (Paul Childs)

Récords de entrenadores y arqueros en el Mundial 2026

La edición también dejó marcas fuera de los futbolistas.

El entrenador Dick Advocaat se convirtió en el técnico más veterano en dirigir un partido mundialista, con 78 años y 271 días al frente de Curazao.

Por su parte, Didier Deschamps superó a Helmut Schön y quedó como el entrenador con más partidos dirigidos en la historia de la Copa del Mundo, con 26 encuentros.

Entre los arqueros, Eloy Room, de Curazao, igualó el récord de más atajadas en un partido mundialista al detener 16 remates ante Ecuador, una marca que anteriormente pertenecía a Tim Howard.

El arquero de Curazao, Eloy Room, estableció un récord histórico en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al realizar 15 atajadas en un solo partido sin recibir goles Foto: REUTERS

Con nuevos registros individuales y colectivos, el Mundial 2026 volvió a demostrar que cada edición de la Copa del Mundo puede modificar las estadísticas para siempre. Lionel Messi volvió a estar en el centro de la escena, pero la aparición de nuevas figuras como Mbappé, Bellingham y Olise confirmó que la historia del torneo continúa escribiéndose.

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Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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