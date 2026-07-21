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EEUU intensificó los bombardeos sobre Irán y Teherán advirtió por una “guerra a gran escala”

Desde hace una semana, los bombardeos de Estados Unidos se extendieron más allá del sur de Irán, donde se habían concentrado desde la reanudación de las hostilidades el 7 de julio.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Nuevo bloqueo de Estados Unidos a Irán en el estrecho de Ormuz.
Nuevo bloqueo de Estados Unidos a Irán en el estrecho de Ormuz. Foto: @CENTCOM
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Este lunes Irán informó que afronta una “guerra a gran escala” contra Estados Unidos, que lanzó nuevos bombardeos nocturnos en su territorio, incluida una ciudad donde hay una central nuclear.

Desde hace una semana, los bombardeos de Estados Unidos se extendieron más allá del sur de Irán, donde se habían concentrado desde la reanudación de las hostilidades el 7 de julio. Según fuentes locales, los ataques ahora también alcanzan zonas del centro y el noroeste del país.

“La realidad es que hoy la República Islámica de Irán está inmersa en una guerra a gran escala”, expresó el presidente iraní, Masud Pezeshkian. Además, mediante un comunicado de prensa advirtió que deben “ser realistas y aceptar las consecuencias naturales de esta resistencia”.

Estados Unidos acusa a Irán de atacar petroleros en el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Por su parte, la agencia británica de seguridad marítima UKMTO informó que “un buque estaba en llamas” en el estrecho de Ormuz.

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En tanto, el diario griego Kathimerini aseguró que “dos buques petroleros de propiedad griega fueron atacados por misiles de origen desconocido” mientras transitaban por el estrecho de Ormuz, frente a las costas de Omán.

Ataques de EEUU a Irán

Estados Unidos lanzó este lunes una nueva ofensiva militar contra Irán, en el décimo día de operaciones desde que el presidente Donald Trump puso fin a la tregua entre ambos países, en una escalada del conflicto que ya dejó víctimas fatales entre las tropas estadounidenses.

Los bombardeos comenzaron a las 16:00 (hora del Este de Estados Unidos, 22:00 GMT) por orden de Trump y, según informó el Comando Central estadounidense (CENTCOM) a través de una publicación en X, estuvieron dirigidos a degradar las capacidades militares iraníes utilizadas para atacar embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo y gas.

Hasta el momento, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no indicaron cuáles fueron los objetivos alcanzados ni qué tipo de armamento o medios militares se utilizaron durante la operación.

Estados Unidos acusa a Irán de atacar petroleros en el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

La nueva ofensiva se produce tras la ruptura del alto el fuego anunciada por Trump a comienzos de julio. Desde entonces, Washington y Teherán han intercambiado ataques de forma constante. Mientras Estados Unidos sostiene que busca neutralizar las capacidades ofensivas iraníes que amenazan la navegación comercial en la región, Irán ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses y de sus aliados.

Dura advertencia de Trump a Teherán tras la muerte de soldados estadounidenses

Antes de ordenar los bombardeos, Trump había lanzado una dura advertencia a Teherán luego de la muerte de soldados estadounidenses en ataques atribuidos a Irán. “Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ello muchas veces más”, escribió el mandatario en su red social Truth Social.

Durante el fin de semana, dos militares estadounidenses murieron en un ataque iraní contra una base en Jordania y otro falleció en Irak mientras participaba de la detonación controlada de un explosivo de fabricación iraní.

Ofensiva de Estados Unidos sobre Irán en el Estrecho de Ormuz. Créditos: EFE

Se trata de las primeras bajas estadounidenses desde que se rompió la tregua entre ambos países hace casi dos semanas. Con estos fallecimientos, ya son al menos 17 los militares de Estados Unidos muertos desde el inicio de la ofensiva conjunta de Washington e Israel contra Irán, lanzada el 28 de febrero y que derivó en el actual conflicto bélico.

En este contexto, este martes se cumple un mes del acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán en Suiza, el 21 de junio, cuando ambas partes se comprometieron a negociar durante 60 días un pacto definitivo sobre el programa nuclear iraní y avanzar hacia una paz duradera. Sin embargo, los enfrentamientos y bombardeos continuaron desde entonces, alejando la posibilidad de una solución diplomática.

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Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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