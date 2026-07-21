Impacto en el arco político: un funcionario tuvo un accidente de tránsito en ruta y tuvo que ser internado

El ministro de Salud de Salta fue derivado al nosocomio para evaluación médica tras el accidente. Foto: Hospital San Bernardo

Un tenso momento se vivió en el arco político provincial en las últimas horas tras confirmarse que un alto funcionario sufrió un accidente de tránsito mientras circulaba en moto por la Ruta Nacional 68. El hecho tuvo lugar a la altura de la localidad de Coronel Moldes, donde por motivos que aún se intentan establecer, el ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, perdió el control del rodado y como consecuencia del siniestro, fue derivado de inmediato y de forma preventiva al Hospital San Bernardo para ser sometido a un riguroso chequeo médico.

Tras la preocupación inicial, desde la cartera de Salud pública llevaron total tranquilidad: confirmaron que el funcionario se encuentra fuera de peligro. Los controles clínicos y los estudios complementarios determinaron que solo sufrió politraumatismos leves y raspones producto del impacto.

En ese sentido, remarcaron que Mangione circulaba con todo el equipamiento de seguridad y protección reglamentario, un elemento que resultó determinante para evitar lesiones de mayor gravedad en una de las rutas más transitadas del norte argentino.

El funcionario se encuentra fuera de peligro tras el accidente. Foto: Aries Online

Quién es Federico Mangione, el ministro de Salud de Salta que sufrió un accidente en la ruta con su moto

Mangione es un reconocido médico cirujano infantil con trayectoria en la gestión hospitalaria que asumió al frente del Ministerio de Salud en diciembre de 2022 por disposición del gobernador Gustavo Sáenz. El profesional de la salud y funcionario público evoluciona favorablemente del accidente: según indicaron las autoridades sanitarias, se espera que en las próximas horas reciba el alta médica para retomar de forma paulatina sus funciones oficiales.