Javier Lanari, exsecretario de Prensa del Gobierno, fue designado como nuevo director del Banco Nación

El exsecretario de Prensa y Comunicación del Gobierno fue designado como el director del Banco Nación. Foto: La Voz de Misiones

El Gobierno designó al exsecretario de Prensa Javier Lanari en el cargo de director del Banco de la Nación Argentina. De esta manera, reemplazará a Gonzalo Pascual, quien había presentado su renuncia días atrás.

La medida se informó en el Decreto 618/2026 publicado este martes 21 de julio en el Boletín Oficial. “Acéptase, a partir del 31 de enero de 2026, la renuncia presentada por el abogado Gonzalo Pascual al cargo de Director del Banco de la Nación Argentina”, indicó el documento.

“Agradécense al citado funcionario los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo. Desígnase, a partir del 25 de junio de 2026, al licenciado Javier Lanari en el cargo de Director del Banco de la Nación Argentina para completar un período de ley que vence el 4 de febrero de 2028”, concluyó el documento firmado por Javier Milei y Luis Caputo.

El exsecretario de Prensa y Comunicación fue designado como director del Banco Nación. Foto: Diario El Norte

El paso de Javier Lanari por el gobierno de Milei